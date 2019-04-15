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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
15.04.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Ayvalık 2. Doğa Festivali ilçeyi rengarenk boyadı

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Ayvalık 2. Doğa Festivali ilçeyi rengarenk boyadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen 2. Ayvalık Doğa Festivali dört gün boyunca çeşitli etkinliklerle, yarışmalarla, konserlerle birlikte renkli görüntülere sahne oldu.

Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 2.'si düzenlenen festival bu yıl kendine tema olarak 'Akkızlı Günler' başlığıyla bölgede yetişen bitki çeşitliğine vurgu yaptı. 11-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen festivalde yöresel lezzetlerin gıda tadımı, gastronomi atölyeleri, çocuklar için workshoplar , yemek yarışması gibi aktiviteler düzenlendi.

Ot çeşitleri, zeytin, zeytinyağı, el sanatları ürünlerini sergilendiği standların kurulduğu Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan festival,"Yöresel Lezzetler Farklı Dokunuşlar" isimli etkinlik, ressam Emine Alışık’ın sergi açılışı ve verdiği workshop ile sürdü.

"LEZZETLERİ, TARİHİ, MİMARİ VE DOĞAMIZLA BİRLEŞTİREREK..."

Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırcı'nın girişimleriyle büyüyen festivalde bu yıl Ayvalık'ın zengin çeşitliği ön plana çıktı. Çakırcı yaptığı açıklamada; mübadeleden sonra bu bölgeye yerleşen insanların savaş dönemindeki yokluk nedeniyle otları kullanmaya başlamasının festivalin doğuşuna etki ettiğini vurgulayarak bu çeşitlilik günümüze kadar sürdü biz de bunu turizme adapte ederek 2 yıldır yeniden gerçekleştiriyoruz,  "Lezzetleri, tarihi, mimari ve doğamızla birleştirerek  Ayvalık için her geçen yıl büyüyecek bir festival yapmayı istedik" dedi.

"AYVALIK SOKAKLARINDA GENÇLERİN ŞARKILAR SÖYLEDİĞİ BİR FESTİVAL"

Ayvalık sakinlerinden Aysel Özkaymak ise Ayvalık dışından gelecek insanları da bu festivale beklediklerini belirtirken otlarla ilgili daha çok yemeklerin yapılmasını, müzikler, halk oyunları ile birlikte Ayvalık sokaklarında gençlerin şarkılar söylediği bir festival olmasını istediklerini belirtti.

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de Doğa Festivali katılımcıları arasındaydı.Festival kapsamında Ayvalık'a gelen Kardeşler Orkestrası, Rebetico grubu ve Ozon Orhon konserleri Ayvalıklılara müzik dolu akşamlar yaşattı. Ayvalık Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi ise katılımcıları büyüledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ayvalık'a geliş tarihi olan 13 Nisan ise her yaştan insanların katıldığı uzun bir kortej yürüyüşü ile kutlandı. Ayvalık Belediye Bandosu öncülüğünde kortej boyunca renkli görüntülere sahne olan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören ile şehitlerimiz yad edildi.

Festivalin son gününde ise doğa yürüyüşü ile başlayan etkinlikler Dr. Ender Saraç'ın jüri başkanı olduğu yemek yarışması ile Ayvalıklıların kendi yeteneklerini sergiledikleri oldukça ilgi çekici bir aktiviteye sahne oldu. Cunda Meydanı'nda gerçekleştirilen yemek yarışması kalabalık bir katılım ile festivalin coşkulu bir şekilde kapanışını sağladı. Ayvalık Doğa Festivali'nin gelecek yıllarda daha da büyüyerek yerli yabancı katılımcılarla Ayvalık'ı bir marka haline getirmesi bekleniyor.

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