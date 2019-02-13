Ayrımcılığa karşı ilk fırsat
Esas Holding, istihdamda fırsat eşitliğine dikkat çekmek ve gençler arasındaki işsizlik sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla 4 yıl önce Esas Sosyal bünyesinde başlattığı ‘İlk Fırsat’ projesine bu yıl 6 kurumsal destekçi katıldı.
Esas Holding, ‘İlk Fırsat’ programı ile, 2015 yılından bu yana Anadolu’nun çok fazla bilinmeyen üniversitelerinden mezun gençlere, büyük şirketlerde iş bulabilmeleri için ilk iş fırsatı yaratıyor. İnsan Kaynakları departmanlarınca pek tercih edilmeyen görece yeni üniversitelerden mezun gençlere, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında bir yıl boyunca tam zamanlı iş imkanı sağlanıyor ve maaşları İlk Fırsat programı kapsamında ödeniyor. İlk iş fırsatının yanı sıra gençlere yabancı dil dahil çeşitli eğitimlerin de verildiği programa bu yıl Fiba, Akfen, Sanko Holding, Volkswagen Doğuş Finans, Pegasus Havayolları ve Esas Gayrimenkul de destek verecek. Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, herkesin önemli bir kere bir fırsatı hak ettiğini belirterek, “Gençlerimizin ayrımcılık yapılmadan geleceğe umutla bakabilmesini sağlamak için İlk Fırsat programını başlattık” dedi.
BUFFET’TAN BAĞIŞ ÖRNEĞİ
İlk Fırsat’ın Türkiye’nin son derece ciddi bir sorunu olan işsizliğin çözümüne farklı bir bakış açısı ile katkı sağlamayı amaçladığını kaydeden Emine Sabancı Kamaşlı, İlk Fırsat programının bundan sonra iş dünyasına 60 yıllık deneyime sahip Esas Holding Başkanı Şevket Sabancı vizyonuyla yoluna devam edeceğini söyledi. Emine Sabancı Kamışlı şöyle konuştu: “Gençlerimiz iş bulamamaktan şikayet ederken, çoğu iş insanımız da nitelikli işgücü yokluğundan yakınıyor. Biz bu projeyle arz ve talebi buluşturan bir köprü olduk. Kurumsal destekçilerimizle daha da güçlenerek daha fazla gence ulaşmayı hedefliyoruz. Amerikalı ünlü yatırımcı Warren Buffet Bill Gates Vakfına milyarlarca dolar bağışta bulundu. İnşallah bizler de kurumsal bağışlarımızın çok arttığı o günleri görürüz.”
Günümüzde kurumların artık sosyal etkisi ölçülebilen hayır işlerine yöneldiklerini kaydeden Emine Sabancı Kamışlı, projeye ilişkin şu bilgileri verdi: “4 yıl önce 20 milyon TL bütçe ile başlattığımız İlk Fırsat programından bugüne kadar 95 gencimiz yararalandı. İstanbul’a gelip yerleşenler oldu. Sonuçta Türkiye’de gençler arasındaki işsizlik yüzde 34.5’u bulurken İlk Fırsat’çı gençlerimizin yüzde 92’si bir işe girdiler. Yani bizim programada işsizlik yüzde 8’e düştü. 2019 yılında İlk Fırsat programından yararlanan gençlerimizin net maaşı 2350 TL olacak.”
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