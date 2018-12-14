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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
ANTALYA (AA) - LEVENT KİŞİ 
14.12.2018 - 13:19, Son Güncelleme:

Aynı araç için onlarca kişiden "kapora" almışlar

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Aynı araç için onlarca kişiden "kapora" almışlar

Antalya'da internetten satışa sunulan bir otomobil için onlarca kişiden "kapora" alınarak dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. İnternetten araç satışı bahanesiyle vatandaşları dolandıranların, zaman dilimi olarak özellikle cuma öğleden sonrayı tercih ettikleri dikkati çekti - Dolandırıcıların piyasa değerinin hayli altında fiyat koydukları araçları satın almak için arayanlara, "Bugün cuma aracın noterden satışı yetişmez ancak pazartesi günü satışı yapabiliriz. Aracı çok kapora gönderirseniz bekletiriz" dedikleri anlaşıldı -

ANTALYA 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanık S.P'nin "nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılandığı davanın dosyasına giren ifade tutanakları, internet siteleri üzerinden alışveriş yapılırken uyanık olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İnternetten araç satışı bahanesiyle vatandaşları dolandıranların, zaman dilimi olarak özellikle cuma öğleden sonrayı tercih ettikleri dikkati çekti.
Dolandırıcıların piyasa değerinden oldukça aşağı fiyat koydukları araçları satın almak için arayanlara, "Bugün cuma aracın noterden satışı yetişmez ancak pazartesi günü satışı yapabiliriz. Aracı çok kapora gönderirseniz bekletiriz." dedikleri anlaşıldı.

Kaporanın verilen hesap numarasına havale yapılmasının ardından dolandırıcıların arayan kişinin numarasını engelledikleri veya aradıklarında cevap vermedikleri belirlendi.

"ARKADAŞIMA ARATTIM, AYNI SENARYOYU ONA DA OYNADILAR"

Dolandırılan vatandaşlardan M.N. ifadesinde internette dolaşırken Alanya ilçesinden satılık bir otomobil görerek beğendiğini ve ilandaki numarayı aradığını belirtti.

Telefona bir erkeğin cevap verdiğini aktaran M.N, başından geçenleri şöyle anlattı:

"Telefondaki kişi kapora vermem durumunda otomobili başkasına satmayıp bekleyeceklerini söyledi. Hesap numarasını vererek bir miktar kapora göndermemi istedi. 200 lira gönderdikten sonra aynı numarayı defalarca aramama rağmen cevap veren olmadı. Bunun üzerine başka bir arkadaşıma arattım ve aynı senaryoyu ona da oynadılar. Bunun üzerine dolandırıldığımı anladım."

"SEN YİNE İYİSİN, 200 LİRA İLE KURTULMUŞSUN"

Maddi durumunun iyi olduğunu ve 200 liranın peşine düşmediğini dile getiren M.N, olayı gurur meselesi yaptığını ve başka insanların da aynı tuzağa düşmesini engellemek için davacı olduğunu vurguladı.

Davanın açılmasının ardından parayı yatırdığı banka şubesine gittiğini ve banka müdürüyle görüştüğüne değinen M.N, "Banka müdürü hesap numarasını inceledi ve benim gibi aynı araç için birçok insanın kapora gönderdiğini söyledi. Hatta banka müdürü, 'Sen yine iyisin 200 lira ile kurtulmuşsun, 700-800 hatta bin lira gönderenler bile olmuş.' dedi. Yani aynı araç için onlarca kişiden kapora almışlar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan hakkında "nitelikli dolandırıcılık"tan dava açılan, vatandaşların kapora gönderdikleri banka hesabın sahibi S.P'nin, cinayet suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldığı anlaşıldı. Sanığın ifadesinde, suçlamayı kabul etmediği ancak cinayetten aldığı ceza temyizde olduğu için müşteki M.N'nin 200 lirasını geri ödemeyi kabul ettiği öğrenildi.

 

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