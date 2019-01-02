Aynes yeniden TMSF’de
Denizli’nin Acıpayam ilçesindeki ünlü gıda şirketi Aynes’e kayyum atanması sürecinde ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. Daha önce TMSF’nin yönetiminde olan Aynes’e mahkemenin ‘dışardan’ kayyum atamasına itiraz edildi. İtiraz kabul edildi ve yönetim tekrar TMSF’ye geçti. Aynes kendi alanında Türkiye'de 500, Denizli'de 12 büyük şirket arasında gösteriliyor.
FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında Aynes şirketine TMSF kayyum olarak atanmıştı. Şirket üzerindeki kayyum kararı 10 Aralık’ta sanık avukatlarının başvurusuyla kaldırıldı. Denizli Başsavcılığı bu duruma itiraz etti.
Yeniden kayyum atanıp yönetimin devrini istedi. Mahkeme 19 Aralık’ta üç kişilik kayyum atadı ancak TMSF’ye devir yapmadı. Başavcılık 31 Aralık’ta bu karara da itiraz etti. İtiraz kabul edildi ve mahkemenin Aynes üzerindeki kayyumluğu kaldırıldı. Kararla birlikte Aynes ve bağlı şirketlerin bütün yönetimi TMSF’ye geçti.
500 BÜYÜK SANAYİ DEVİ LİSTESİNDE
Aynes Gıda, 625 milyon liralık cirosu ile Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 164’üncü sırada yer alıyor. Şirket aynı zamanda, okul sütü ihalelerini de bir çok kez üstlenmişti. Aralık 2014'te yapılan ihalede şirket verdiği en düşük teklif ile 42.3 milyon liralık ihaleyi üstlenmişti.
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