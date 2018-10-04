AYMOD’da yabancı alıcılarda yüzde 32’lik artış
Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı’nda (AYMOD), geçen yıla oranla yaşanan yüzde 32’lik yabancı alıcı artışı yaşandı.
AYMOD – Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, 60. kez CNR EXPO Yeşilköy’de kapılarını açtı. 2023 yılında 2.5 milyar dolar ihracat hedefleyen ayakkabı sektörü için yurt dışı alım heyeti çalışmalarına yoğun bir mesai harcayan CNR Holding ve TASD, bu çalışmaların sonucunda aralarında Afrika, Almanya, Azerbeycan, Arnavutluk, Belarus, Beyaz Rusya, Beyrut, Ermenistan, Dubai, Fransa, Hırvatistan, Irak, İran, İsrail, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Pekin, Romanya, Rusya, Ukrayna’nın da bulunduğu 80’in üzerinde ülkeden 600 kişilik alım heyetini AYMOD Fuarı’na getirdi.
AYMOD fuarını ziyaret eden Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, firmaları ziyareti sırasında fuar hakkında açıklamalarda bulundu. Fuarı değerlendiren Gülle, “Hedefimiz, cari açık vermeyen hatta dış ticaret fazlası veren bir ülke olabilmek. Bu hedefe ulaşmak için ülkemizde gerçekleştirilen bütün fuarlar büyük önem taşıyor. Başta İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) ve CNR Holding’i gerçekleştirdikleri bu başarılı fuar için tebrik ediyorum. Ayakkabı sektörümüze ve ihracatımıza çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.
CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, 2018 yılında düzenledikleri fuarların oldukça bereketli geçtiğini dile getirdi. Bulut, “Bir fuarın başarısı, fuara gelen uluslararası alıcı oranıyla ölçülür. AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı’nda bu yıl çıtayı çok yukarılara çektik. Fuarın yabancı alıcı rakamlarında, geçen yıla oranla yüzde 32’lik gibi çok önemli bir artış yakaladık. Bu, ayakkabı sektörünün ihracat oranları açısından çok önemli bir artış. Zira fuarda, özellikle yabancı alıcılarla sağlanan iş bağlantıları direkt ihracata dönüyor. Bu iş ilişkisi ise yıl boyunca artarak devam ediyor” dedi.
Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Sabur Endican, “60 bin metrekare alanda gerçekleştirilen AYMOD’da kadın-erkek ayakkabısından, çocuk ayakkabısına, terlikten çantaya kadar yüzlerce yeni model sergileniyor. Fuar, iç pazarda yaşanılan daralmayı aşmak için sektöre yeni bir güç kaynağı sağlıyor” diye söyledi.
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