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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04.10.2018 - 17:15, Son Güncelleme:

AYMOD’da yabancı alıcılarda yüzde 32’lik artış

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AYMOD’da yabancı alıcılarda yüzde 32’lik artış

Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı’nda (AYMOD), geçen yıla oranla yaşanan yüzde 32’lik yabancı alıcı artışı yaşandı.

AYMODUluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, 60. kez CNR EXPO Yeşilköy’de kapılarını açtı. 2023 yılında 2.5 milyar dolar ihracat hedefleyen ayakkabı sektörü için yurt dışı alım heyeti çalışmalarına yoğun bir mesai harcayan CNR Holding ve TASD, bu çalışmaların sonucunda aralarında Afrika, Almanya, Azerbeycan, Arnavutluk, Belarus, Beyaz Rusya, Beyrut, Ermenistan, Dubai, Fransa, Hırvatistan, Irak, İran, İsrail, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Pekin, Romanya, Rusya, Ukrayna’nın da bulunduğu 80’in üzerinde ülkeden 600 kişilik alım heyetini AYMOD Fuarı’na getirdi.

AYMOD fuarını ziyaret eden Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, firmaları ziyareti sırasında fuar hakkında açıklamalarda bulundu. Fuarı değerlendiren Gülle, “Hedefimiz, cari açık vermeyen hatta dış ticaret fazlası veren bir ülke olabilmek. Bu hedefe ulaşmak için ülkemizde gerçekleştirilen bütün fuarlar büyük önem taşıyor. Başta İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) ve CNR Holding’i gerçekleştirdikleri bu başarılı fuar için tebrik ediyorum. Ayakkabı sektörümüze ve ihracatımıza çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, 2018 yılında düzenledikleri fuarların oldukça bereketli geçtiğini dile getirdi. Bulut, “Bir fuarın başarısı, fuara gelen uluslararası alıcı oranıyla ölçülür. AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı’nda bu yıl çıtayı çok yukarılara çektik. Fuarın yabancı alıcı rakamlarında, geçen yıla oranla yüzde 32’lik gibi çok önemli bir artış yakaladık. Bu, ayakkabı sektörünün ihracat oranları açısından çok önemli bir artış. Zira fuarda, özellikle yabancı alıcılarla sağlanan iş bağlantıları direkt ihracata dönüyor. Bu iş ilişkisi ise yıl boyunca artarak devam ediyor” dedi.

Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Sabur Endican, “60 bin metrekare alanda gerçekleştirilen AYMOD’da kadın-erkek ayakkabısından, çocuk ayakkabısına, terlikten çantaya kadar yüzlerce yeni model sergileniyor. Fuar, iç pazarda yaşanılan daralmayı aşmak için sektöre yeni bir güç kaynağı sağlıyor” diye söyledi.

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