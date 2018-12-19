AYM’den kritik kamulaştırma kararı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAYM’den kritik kamulaştırma kararı
GeriEkonomi AYM’den kritik kamulaştırma kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
19.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

AYM’den kritik kamulaştırma kararı

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
AYM’den kritik kamulaştırma kararı

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, mülkiyet hakkına ilişkin son derece kritik bir içtihada imza attı.

Kurul, kamulaştırma yapılmaksızın vatandaşların arazilerinden enerji nakil hattı geçirilmesinin mülkiyet hakkının ihlali olduğuna hükmetti. AYM, mülkiyet hakkına yapılan bu tip “kamulaştırmasız el atma” (Devletin kamulaştırma yapmadan ve bedel ödemeden taşınmaza el koyması) şeklindeki müdahalelerin “yapısal bir sorun” haline geldiği tespiti yaptı ve hükümetin bunu önlemek üzere tedbir almasını istedi.

YENİ İHLALLERE YOL AÇMAYIN

AYM, benzer şekilde mülkiyet hakkı konusunda yeni ihlallere yol açılmaması için kararının bir örneğini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na gönderdi. AYM kararı Adalet Bakanlığı ile el atma tazminatı davasına bakan Hilvan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de iletildi. AYM, bağlayıcı içtihat niteliği taşıyan kararıyla, başta Enerji Bakanlığı olmak üzere kamulaştırma yapacak, idarelere, “Acele kamulaştırma yap, bedelini peşin öde, ihlale yol açma ” uyarısı da yaptı.

ANAYASA’YA AYKIRI

AYM’nin, “kamulaştırmasız el atmanın”, kamulaştırmaya alternatif ve bu yol varken meşru olmadığı, kanuni dayanığı bulunmadığı, Anayasa’ya aykırı ve keyfi bir uygulama olduğu değerlendirmesi de dikkat çekti. AYM, daha önce 19 ayrı başvuruda mahkeme kararına rağmen kamulaştırma alacağının ödenmemesi nedeniyle de mülkiyet hakkının ihlal edildiği kararları vermişti. Bu yeni içtihat kararıyla mülkiyet hakkının ihlal edilmemesine dönük önemli bir vurgu daha yapılmış oldu.

AYM’DEN İHLAL KARARI

AYM kararına göre, S.K. adlı vatandaşa ait Şanlıurfa Hilvan’da 64 bin 75 metrekarelik bir arsanın 7 bin 204 metrekarelik bölümünde kamulaştırma yapılmaksızın 1985’te enerji nakil hattı geçirilerek, elektrik direği dikildi. S.K.’nın davası üzerine maddi tazminata hükmedilirken, elektrik direği dikilen bölüm idare adına tapuya tescil edildi. S.K., 28 Temmuz 2015’te, “Arsasında kamulaştırma yapılmaksızın enerji nakil hattı geçirilmesinin mülkiyet hakkının ihlali” olduğu iddiasıyla bireysel başvuruda bulundu. AYM Genel Kurulu, 25 Ekim’de oybirliği ile benzer davalar için içtihat niteliği taşıyan ihlal kararı verdi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (18.12.2018) 2
daha fazla video için
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

FSM'den kaçak geçişlere çözüm adımı

Tahvil ihracında önemli gelişme

Bakan'dan iş insanlarına çok önemli çağrı

OPEC petrol üretim kesintisi için ülke kotalarını açıklayacak