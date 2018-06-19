AYM’den izinsiz valizle döviz çıkarmaya ceza
ANAYASA Mahkemesi (AYM), İstanbul’da bir şirketin yönetim kurulu başkanı O.G adlı vatandaşın yurtdışına, gümrüğe bildirimde bulunmadan, valizle, izinsiz 245 bin dolar çıkarması nedeniyle kesilen idari para cezasına vize verdi. AYM, cezasıya Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Karar örnek niteliği taşıyor.
Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, O.G 22 Ağustos 2014’de Atatürk Havalimanı’nda ihbar üzerinde durduruldu ve valizinde 245 bin dolar bulunduğu tespit edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yurtdışına bildirimsiz döviz çıkarılması nedeniyle O.G’ye Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunu uyarınca 267 bin 123 TL idari para cezası uygulandı. O.G cezaya itiraz etti. İtirazları reddedilince O.G, 1 Eylül 2015’te AYM’ye başvurdu. O.G’nin başvurusu reddedildi.
Cezaya O.G’nin kusurunun yol açtığını vurgulayan AYM “İdari para cezası şeklindeki mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin, başvurucuya aşırı ve olağan dışı bir külfet yüklemediği değerlendirilmiştir” denildi.
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