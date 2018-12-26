Aylık faturalar 11-13.5 TL düşecek
ELEKTRİK ve doğalgaza ağustos, eylül ve ekimde yapılan zamların ardından şimdi yüzde 10’luk indirim gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yüzde 10 indirimle bir ailenin aylık faturası 137 liradan 123.5-126 lira aralığına inecek. Yılın başından itibaren konutlarda kullanılan elektiğine yapılan zam yüzde 40’ları bulmuştu. 4 kişilik bir ailenin aylık asgari elektrik tüketimi 230 kilovat olarak kabul ediliyor. 2017 Aralık ayında bir ailenin ortalama aylık elektrik faturası 95 lira olarak hesap edilmişti. 2018 başından itibaren gelen zamlardan sonra ağustos başında fatura 116 lira olmuştu. 1 Eylül’den itibaren 126 liraya yükselmiş, son olarak 1 Ekim’de yapılan zamdan sonra da fatura 137 liraya çıkmıştı.
Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre elektrik satış bedelinde yüzde 10 indirim yapılacak. İndirimin 1 Ocak 2019 tarifesinde ilan edilmesi bekleniyor. Tarifeye ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) kararının Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Elektrik fiyatında perakende enerji bedeli, dağıtım bedeli, kayıp kaçak bedeli eklendikten sonra fon ve vergiler hariç fiyat ortaya çıkıyor. Ekim ayı itibarıyla bu fiyat 47.85 kuruş. Bu bedel üzerinden yüzde 10’luk indirim yapılması halinde bedel 43.06 kuruşa düşecek. Dağıtım bedelinde nasıl indirim yapılacağı henüz belli değil. Bu fiyat üzerine fonlar ve KDV ekleniyor. Yapılan hesaba göre bir ailenin aylık faturası indirimden sonra 123.5 liraya düşebilecek. Ancak dağıtım bedelinin aynı kalıp kalmayacağı bilinmiyor. Eğer dağıtım bedeli aynı kalırsa aylık fatura 126 lira olacak.
0.38 PUAN DÜŞÜRECEK
Elektrik fiyatlarının enflasyon sepetindeki ağırlığı yüzde 2.39, doğalgazın ise yüzde 1.44. Ekim ayı için elektrik ve doğalgaza yapılan zamların enflasyona etkisi 0.35 puan olarak hesaplanıyordu. Şimdi yüzde 10’luk indirimin de enflasyonu 0.38 puan düşürmesi bekleniyor.
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