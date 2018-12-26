Aylık faturalar 11-13.5 TL düşecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAylık faturalar 11-13.5 TL düşecek
GeriEkonomi Aylık faturalar 11-13.5 TL düşecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
26.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Aylık faturalar 11-13.5 TL düşecek

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Aylık faturalar 11-13.5 TL düşecek

ELEKTRİK ve doğalgaza ağustos, eylül ve ekimde yapılan zamların ardından şimdi yüzde 10’luk indirim gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yüzde 10 indirimle bir ailenin aylık faturası 137 liradan 123.5-126 lira aralığına inecek. Yılın başından itibaren konutlarda kullanılan elektiğine yapılan zam yüzde 40’ları bulmuştu. 4 kişilik bir ailenin aylık asgari elektrik tüketimi 230 kilovat olarak kabul ediliyor. 2017 Aralık ayında bir ailenin ortalama aylık elektrik faturası 95 lira olarak hesap edilmişti. 2018 başından itibaren gelen zamlardan sonra ağustos başında fatura 116 lira olmuştu. 1 Eylül’den itibaren 126 liraya yükselmiş, son olarak 1 Ekim’de yapılan zamdan sonra da fatura 137 liraya çıkmıştı.

Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre elektrik satış bedelinde yüzde 10 indirim yapılacak. İndirimin 1 Ocak 2019 tarifesinde ilan edilmesi bekleniyor. Tarifeye ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) kararının Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Elektrik fiyatında perakende enerji bedeli, dağıtım bedeli, kayıp kaçak bedeli eklendikten sonra fon ve vergiler hariç fiyat ortaya çıkıyor. Ekim ayı itibarıyla bu fiyat 47.85 kuruş. Bu bedel üzerinden yüzde 10’luk indirim yapılması halinde bedel 43.06 kuruşa düşecek. Dağıtım bedelinde nasıl indirim yapılacağı henüz belli değil. Bu fiyat üzerine fonlar ve KDV ekleniyor. Yapılan hesaba göre bir ailenin aylık faturası indirimden sonra 123.5 liraya düşebilecek. Ancak dağıtım bedelinin aynı kalıp kalmayacağı bilinmiyor. Eğer dağıtım bedeli aynı kalırsa aylık fatura 126 lira olacak.

0.38 PUAN DÜŞÜRECEK

Elektrik fiyatlarının enflasyon sepetindeki ağırlığı yüzde 2.39, doğalgazın ise yüzde 1.44. Ekim ayı için elektrik ve doğalgaza yapılan zamların enflasyona etkisi 0.35 puan olarak hesaplanıyordu. Şimdi yüzde 10’luk indirimin de enflasyonu 0.38 puan düşürmesi bekleniyor.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle