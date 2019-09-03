Ayın ikinci iş gününde altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları, günün ilk saatleri itibariyle piyasaları yakından takip eden birçok kişinin anlık ve canlı fiyat bilgileri ile gündeminde yer almaya başladı. Gram ve çeyrek altın fiyatları ile birlikte, düğün gibi etkinliklerde takmak üzere satın alınan 22 ayar bilezik de merak konusu oldu. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Gram ve çeyrek altın fiyatları için canlı ve anlık bilgilere sahip olmak isteyen yatırımcılar, alım ve satım işlemlerinin ne kadardan yapıldığını sorguluyor. Peki, anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 3 Eylül 2019 tarihli altın fiyatları için piyasalardan alınan en son ve canlı bilgiler
Altın fiyatlarındaki sabah saatleri itibariyle canlı ve anlık değişimler şu şekilde;
Gram altın
Alış: 282 TL, Satış: 285 TL
Çeyrek Altın
Alış: 462 TL, Satış: 471 TL
Yarım Altın
Alış: 924 TL, Satış: 943 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 1902 TL, Satış: 1921 TL
22 Ayar Bilezik
Alış: 258 TL, Satış: 261 TL
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