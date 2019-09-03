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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.09.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Ayın ikinci iş gününde altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

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Ayın ikinci iş gününde altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları, günün ilk saatleri itibariyle piyasaları yakından takip eden birçok kişinin anlık ve canlı fiyat bilgileri ile gündeminde yer almaya başladı. Gram ve çeyrek altın fiyatları ile birlikte, düğün gibi etkinliklerde takmak üzere satın alınan 22 ayar bilezik de merak konusu oldu. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Gram ve çeyrek altın fiyatları için canlı ve anlık bilgilere sahip olmak isteyen yatırımcılar, alım ve satım işlemlerinin ne kadardan yapıldığını sorguluyor. Peki, anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 3 Eylül 2019 tarihli altın fiyatları için piyasalardan alınan en son ve canlı bilgiler

CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarındaki sabah saatleri itibariyle canlı ve anlık değişimler şu şekilde;

Gram altın
Alış: 282 TL, Satış: 285 TL

Çeyrek Altın
Alış: 462 TL, Satış: 471 TL

Yarım Altın
Alış: 924 TL, Satış: 943 TL

Cumhuriyet Altını
Alış: 1902 TL, Satış: 1921 TL

22 Ayar Bilezik
Alış: 258 TL, Satış: 261 TL

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