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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
20.10.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu

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Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde toplanan ayı mantarları yurtdışına ihraç ediliyor.

ÇAN ilçesine bağlı Etili köyünde toplanan ayı mantarları yurtdışına ihraç ediliyor. Etili köyü çevresinde bulunan Kazdağlarında sonbaharda yağan yağmurların ardından çıkan ayı mantarı köylüler tarafından toplanarak satılıyor.

Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu

15 gün süren mantar toplama sezonunda bir kişi günlük yaklaşık 15-20 kilo civarında ayı mantarı topluyor. Mantarın kilosu 15 TL’den tüccarlar tarafından alınıyor. Ormanlık alanlardan toplanan mantarlar Çanakkale’deki firmalara satılıyor. Mantarları alan firmalar ise ürünleri işleyerek Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.
Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu

Mantar toplayan köylülerden Mustafa Öner, “Mantarları Kazdağlarından topladım. Bu mantarın kilosu 14 lira” dedi.

Etili Muhtarı Ersin Güven, “Her yıl Kazdağları ormanlık alanlarında sonbaharda yağan yağmurların ardından çıkan ayı mantarları köylülerce toplanmaya başlandı. 15 gün süren mantar toplama sezonunda bir kişi günlük 15-20 kilo ayı mantarı topluyor. Şu an kilosu 15 liradan tüccarlar tarafından alınıyor. Ayı mantarı köylümüzün gelir kapısı oldu” dedi.

Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu

Köylülerin topladıkları ayı mantarlarını Çanakkale’de bulunan firmalara sattıklarını söyleyen Güven, “Bu firmalar da ürünleri işleyip Avrupa ülkelerine ihraç ediyorlar” dedi.
Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu


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