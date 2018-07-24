Ayhan Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı
HAYATINI kaybeden Kurt Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Ankaralı işinsanı Ayhan Bozkurt (71) dün son yolculuğuna uğurlandı. Demirören Holding ve Demirören Medya Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören’in eşi Reyhan Demirören’in babası olan Ayhan Bozkurt için dün Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze töreni öncesinde Ayhan Bozkurt’un eşi Sigrunn Bozkurt, kızı Reyhan Demirören, damadı Tayfun Demirören, oğlu Hakan Bozkurt ve gelini Seçil Bozkurt, oğlu Gökhan Bozkurt, annesi Şerife Bozkurt, kardeşleri Aydın Bozkurt, Aynur Dinçmen, Ayfer Taşkan taziyeleri kabul etti. Duygusal anların yaşandığı törene Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Demirören Holding Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve eşi işinsanı Kıvanç Oktay, Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, işinsanları, siyasetçiler ve çok sayıda aile yakını katıldı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise törene çelenk gönderdi.
ÇAMLIDERE’DE DEFNEDİLDİ
Ayhan Bozkurt’un naaşı, helallik alınmasının ardından omuzlar üzerinde cenaze arabasına taşındı. Bozkurt’un cenazesi Çamlıdere Merkez Mezarlığı’ndaki aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi. Definden sonra Bozkurt için Çamlıdere’de yemek verilip dua okundu.