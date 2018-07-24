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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
ANKARA
24.07.2018 - 21:58, Son Güncelleme:

Ayhan Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı

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Ayhan Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı

HAYATINI kaybeden Kurt Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Ankaralı işinsanı Ayhan Bozkurt (71) dün son yolculuğuna uğurlandı. Demirören Holding ve Demirören Medya Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören’in eşi Reyhan Demirören’in babası olan Ayhan Bozkurt için dün Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreni öncesinde Ayhan Bozkurt’un eşi Sigrunn Bozkurt, kızı Reyhan Demirören, damadı Tayfun Demirören, oğlu Hakan Bozkurt ve gelini Seçil Bozkurt, oğlu Gökhan Bozkurt, annesi Şerife Bozkurt, kardeşleri Aydın Bozkurt, Aynur Dinçmen, Ayfer Taşkan taziyeleri kabul etti. Duygusal anların yaşandığı törene Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Demirören Holding Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve eşi işinsanı Kıvanç Oktay, Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, işinsanları, siyasetçiler ve çok sayıda aile yakını katıldı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise törene çelenk gönderdi.

ÇAMLIDERE’DE DEFNEDİLDİ
Ayhan Bozkurt’un naaşı, helallik alınmasının ardından omuzlar üzerinde cenaze arabasına taşındı. Bozkurt’un cenazesi Çamlıdere Merkez Mezarlığı’ndaki aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi. Definden sonra Bozkurt için Çamlıdere’de yemek verilip dua okundu.

Ayhan Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı

Ayhan Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı

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