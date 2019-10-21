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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.10.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

AYEDAŞ'tan 25 milyon liralık "aydınlatma" yatırımı

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AYEDAŞ'tan 25 milyon liralık "aydınlatma" yatırımı

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), hizmet bölgesinde kesintisiz enerji sağlayabilmek amacıyla bu yıl yaklaşık 25 milyon lira tutarında aydınlatma yatırımı yapacak.

AYEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, ekonomik ömrünü dolduran aydınlatma ekipmanlarının yenileriyle değiştirileceği, henüz ekonomik ömrünü doldurmamış, kullanılır durumda olan fakat dış etkenler sebebiyle arızalanan aydınlatma armatürlerinin de bakım ve onarımdan geçirileceği aktarıldı. 

Bu kapsamda, Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da 2018'de 22 milyon liralık aydınlatma yatırım çalışması yapıldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AYEDAŞ faaliyet gösterdiği bölgede müşterilerine daha kaliteli hizmet sunmak hedefiyle, mevcut aydınlatma sistemlerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, 2019'da yaklaşık 25 milyon liralık aydınlatma yatırımı yapılacak. İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşayan yaklaşık 5,3 milyon nüfusun elektriğe erişimini sağlayan AYEDAŞ tarafından yılın 9 ayında yürütülen aydınlatma çalışmalarıyla 5 bin 160 armatür ekonomik ömrünü tamamladığı için yenilenirken, 38 bin 204 armatür yanar hale getirildi. Dış etkenler sebebiyle hasar gören 2 bin 687 kilometre kablo değiştirildi."

Açıklamda, şirketin, sorumluluk bölgesinin genelinde yaptığı yatırımlar ve operasyonel iyileştirmeleri hayata geçirmeye ve bu hizmetleri müşterileriyle paylaşmaya devam edeceği aktarıldı.

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