Aydın'da market sayısı katlandı bakkal sayısı azaldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAydın'da market sayısı katlandı bakkal sayısı azaldı
GeriEkonomi Aydın'da market sayısı katlandı bakkal sayısı azaldı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
İHA
19.07.2018 - 10:17, Son Güncelleme:

Aydın'da market sayısı katlandı bakkal sayısı azaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aydın'da market sayısı katlandı bakkal sayısı azaldı

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı Selahitttin Çetindoğan, her geçen gün yok olmaya yüz tutan küçük esnaf ve bakkallarla birlikte toplumu ayakta tutan gelenek ve göreneklerin de bitme aşamasına geldiğini belirtti.

AYDIN’DA son 8 yılda zincir marketlerin sayısının yaklaşık 50 kat arttığını belirten Başkan Çetindoğan, “Buna karşın kara gün dostumuz olan bakkal ve küçük esnaf sayısı her geçen gün azalıyor. Zor günümüzde yanımızda olan bakkalları kaybedersek yarın bu insanlar veresiye bir ekmek dahi alamaz hale gelecek” diyerek ahilik geleneklerinin yaşatılması için yetkililerin gerekli önlemi almasını istedi. 

Türkiye’de yaşanan pek çok ekonomik krizin bugüne kadar küçük esnaf ile halkın dayanışması ile çözüldüğünü ancak her geçen gün artan zincir marketlerle bazı değerlerin de ortadan kalkmaya başladığını belirten Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, yeni hükümetten en büyük isteklerinin esnafı bitirme noktasına getiren zincir marketler için düzenleme yapılması olduğunu belirtti. Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar Aydın il genelinde bir elin parmak sayısı kadar AVM varken bugün AVM’lerle birlikte zincir market sayısının 144’e ulaştığını belirten Başkan Çetindoğan, “Buna karşın 2013 yılında 4 bin 208 bakkal varken bugün bakkal sayımız artan nüfusa rağmen 3 bin 359’a düştü. Her geçen gün de düşüyor. Bizim endişemiz sadece bakkal sayısının azalması değil bizi biz yapan değerlerin de ortadan kalkmasıdır. Zincir marketler komşular arası diyalogu insanlar arasındaki güveni birçok değerimizi yok etti. Toplumda yaşanan bazı olumsuzlukların önlenmesi için ahilik geleneği sürdürülmelidir” dedi.

Yıllardır dile getirdikleri AVM’ler olmak üzere zincir marketlerin açılışlarının artık bu hükümet döneminde bir kurala bağlanmasını istediklerini belirten Başkan Çetindoğan, “Zincir marketlerin işleyişine düzenleme getirilirken kısıtlı sermayesi ile ayakta kalmaya çalışan esnafımız haksız rekabetten korunmalıdır. Burada hükümete görev düştüğü gibi vatandaşımıza da büyük görev düşmektedir. Zor gününüzde veresiye bir ekmek dahi alamadığınız zincir marketlere karşı yeri geldiğinde evinizin anahtarını ve çocuğunuzu emanet ettiğiniz bakkal esnafını korumalısınız” diye konuştu.

Şu anda ülke genelinde 30 bine yaklaşan zincir market sayısının 2024’te 44 bine çıkmasının beklendiğini ifade eden Başkan Çetindoğan, “Gerekli tedbir alınmaz ise küçük esnaf yok olur. Bu nedenle zincir marketlerin belli kurallar çerçevesinde açılmasına yönelik düzenleme yapılmasını istiyoruz” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Aydın'da market sayısı katlandı bakkal sayısı azaldı

Haziran'da 119 bin 413 konut satıldı

Fındık hasadı bu tarihlerde yapılacak

Brent petrolün varili 72,64 dolar