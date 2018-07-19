Aydın'da market sayısı katlandı bakkal sayısı azaldı

AYDIN’DA son 8 yılda zincir marketlerin sayısının yaklaşık 50 kat arttığını belirten Başkan Çetindoğan, “Buna karşın kara gün dostumuz olan bakkal ve küçük esnaf sayısı her geçen gün azalıyor. Zor günümüzde yanımızda olan bakkalları kaybedersek yarın bu insanlar veresiye bir ekmek dahi alamaz hale gelecek” diyerek ahilik geleneklerinin yaşatılması için yetkililerin gerekli önlemi almasını istedi.

Türkiye’de yaşanan pek çok ekonomik krizin bugüne kadar küçük esnaf ile halkın dayanışması ile çözüldüğünü ancak her geçen gün artan zincir marketlerle bazı değerlerin de ortadan kalkmaya başladığını belirten Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, yeni hükümetten en büyük isteklerinin esnafı bitirme noktasına getiren zincir marketler için düzenleme yapılması olduğunu belirtti. Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar Aydın il genelinde bir elin parmak sayısı kadar AVM varken bugün AVM’lerle birlikte zincir market sayısının 144’e ulaştığını belirten Başkan Çetindoğan, “Buna karşın 2013 yılında 4 bin 208 bakkal varken bugün bakkal sayımız artan nüfusa rağmen 3 bin 359’a düştü. Her geçen gün de düşüyor. Bizim endişemiz sadece bakkal sayısının azalması değil bizi biz yapan değerlerin de ortadan kalkmasıdır. Zincir marketler komşular arası diyalogu insanlar arasındaki güveni birçok değerimizi yok etti. Toplumda yaşanan bazı olumsuzlukların önlenmesi için ahilik geleneği sürdürülmelidir” dedi.

Yıllardır dile getirdikleri AVM’ler olmak üzere zincir marketlerin açılışlarının artık bu hükümet döneminde bir kurala bağlanmasını istediklerini belirten Başkan Çetindoğan, “Zincir marketlerin işleyişine düzenleme getirilirken kısıtlı sermayesi ile ayakta kalmaya çalışan esnafımız haksız rekabetten korunmalıdır. Burada hükümete görev düştüğü gibi vatandaşımıza da büyük görev düşmektedir. Zor gününüzde veresiye bir ekmek dahi alamadığınız zincir marketlere karşı yeri geldiğinde evinizin anahtarını ve çocuğunuzu emanet ettiğiniz bakkal esnafını korumalısınız” diye konuştu.

Şu anda ülke genelinde 30 bine yaklaşan zincir market sayısının 2024’te 44 bine çıkmasının beklendiğini ifade eden Başkan Çetindoğan, “Gerekli tedbir alınmaz ise küçük esnaf yok olur. Bu nedenle zincir marketlerin belli kurallar çerçevesinde açılmasına yönelik düzenleme yapılmasını istiyoruz” dedi.



