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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.11.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Aycı'dan Zhao'ya tebrik

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THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı "Dünyanın en iyi kurumsal golf turnuvalarından biri olan Turkish Airlines World Golf Cup, dünya genelindeki golfseverler üzerinde tesis ettiği ilgi düzeyini her geçen yıl daha da artırıyor. Gelecek finallerin heyecanını yaşamak için şimdiden sabırsızlanırken, bu yılın yeni şampiyonu Luke Zhao'yu tebrik ediyorum" dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, dünyanın en iyi kurumsal golf turnuvalarından biri olan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'nın dünya genelindeki golfseverler üzerinde tesis ettiği ilgi düzeyini her geçen yıl daha da artırdığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY'nin amatör golf turnuvası 'Turkish Airlines World Golf Cup'ın bu yılki finalinde iki gün süren heyecanlı rekabetin ardından zirvenin sahibi ABD'nin Chicago kentinden Luke Zhao oldu.

Turnuvada, Turkish Airlines World Golf Cup 2019'da final mücadelesinin ardından toplam 93 puanla Zhao şampiyon olurken, Japonya'dan Tomohiro Uemur ikinci, Türkiye'den Ayşen Erdoğan da üçüncülüğü elde etti. En iyi "Gross" sayısını Kolombo'dan Sachin de Silva kazanırken, "Nearest The Pin" ödüllerini ise erkeklerde Mariano Rodrıguez, bayanlarda ise Christine Ochola kazandı.

Dünyada 70 ülkeden 101 oyuncunun yer aldığı final serisi, Antalya Cornelia Golf Kulübü'nde oynandı. Turnuvada mücadele eden amatör oyuncular ise bu yıl toplamda 101 destinasyonda gerçekleştirilen Turkish Airlines World Golf Cup eleme müsabakalarının kazanan isimleriydi.

Yıl boyu süren heyecan dolu etkinliğin ardından final serisinde birinciliğe adını yazdıran Luke Zhao, 7-10 Kasım tarihlerinde Maxx Royal Montgomerie Antalya'da gerçekleşecek "Turkish Airlines Open Pro-Am" profesyonel golf turnuvasında dünyaca ünlü profesyonel golf yıldızlarıyla oynama şansı yakalayarak, eşsiz bir deneyim yaşayacak.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bu yıl yedincisi düzenlenen Turkish Airlines World Golf Cup'ta her yıl olduğu gibi yine yoğun rekabetin yaşandığı büyük bir heyecanla tamamlandığını belirtti.

Aycı, "Dünyanın en iyi kurumsal golf turnuvalarından biri olan Turkish Airlines World Golf Cup, dünya genelindeki golfseverler üzerinde tesis ettiği ilgi düzeyini her geçen yıl daha da artırıyor. Gelecek finallerin heyecanını yaşamak için şimdiden sabırsızlanırken, bu yılın yeni şampiyonu Luke Zhao'yu tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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