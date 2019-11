Aycı'dan Zhao'ya tebrik

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, dünyanın en iyi kurumsal golf turnuvalarından biri olan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'nın dünya genelindeki golfseverler üzerinde tesis ettiği ilgi düzeyini her geçen yıl daha da artırdığını bildirdi.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY'nin amatör golf turnuvası 'Turkish Airlines World Golf Cup'ın bu yılki finalinde iki gün süren heyecanlı rekabetin ardından zirvenin sahibi ABD'nin Chicago kentinden Luke Zhao oldu.



Turnuvada, Turkish Airlines World Golf Cup 2019'da final mücadelesinin ardından toplam 93 puanla Zhao şampiyon olurken, Japonya'dan Tomohiro Uemur ikinci, Türkiye'den Ayşen Erdoğan da üçüncülüğü elde etti. En iyi "Gross" sayısını Kolombo'dan Sachin de Silva kazanırken, "Nearest The Pin" ödüllerini ise erkeklerde Mariano Rodrıguez, bayanlarda ise Christine Ochola kazandı.



Dünyada 70 ülkeden 101 oyuncunun yer aldığı final serisi, Antalya Cornelia Golf Kulübü'nde oynandı. Turnuvada mücadele eden amatör oyuncular ise bu yıl toplamda 101 destinasyonda gerçekleştirilen Turkish Airlines World Golf Cup eleme müsabakalarının kazanan isimleriydi.



Yıl boyu süren heyecan dolu etkinliğin ardından final serisinde birinciliğe adını yazdıran Luke Zhao, 7-10 Kasım tarihlerinde Maxx Royal Montgomerie Antalya'da gerçekleşecek "Turkish Airlines Open Pro-Am" profesyonel golf turnuvasında dünyaca ünlü profesyonel golf yıldızlarıyla oynama şansı yakalayarak, eşsiz bir deneyim yaşayacak.



THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bu yıl yedincisi düzenlenen Turkish Airlines World Golf Cup'ta her yıl olduğu gibi yine yoğun rekabetin yaşandığı büyük bir heyecanla tamamlandığını belirtti.



Aycı, "Dünyanın en iyi kurumsal golf turnuvalarından biri olan Turkish Airlines World Golf Cup, dünya genelindeki golfseverler üzerinde tesis ettiği ilgi düzeyini her geçen yıl daha da artırıyor. Gelecek finallerin heyecanını yaşamak için şimdiden sabırsızlanırken, bu yılın yeni şampiyonu Luke Zhao'yu tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.