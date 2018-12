Ayçiçeği ithalatında vergi sıfırlandı

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atalık, yüzde sıfır gümrük vergisiyle 300 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatının kolaycılığa kaçmaktan öte bir şey olmadığını belirtti. Resmi Gazete’de dün yayınlanan diğer bir Cumhurbaşkanı kararıyla da Et ve Süt Kurumu’na (ESK) tanınan sıfır gümrük vergili canlı hayvan ve et ithalatı kotası 2019 sonuna kadar uzatıldı. Geçen yıl 29 Temmuz’da Bakanlar Kurulu kararıyla Et ve Süt Kurumu’na canlı büyükbaş hayvan ithalatı için 500 bin baş, canlı koyun ve keçi ithalatı için 475 bin baş, büyükbaş hayvan eti ithalatı için 75 bin ton ve karkas et ithalatı için 20 bin ton kota tanımlanmıştı.