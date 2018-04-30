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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
30.04.2018 - 09:11, Son Güncelleme:

Ayazağa’da tapu isyanı

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Ayazağa’da tapu isyanı

Ayazağa’da yüzlerce vatandaş mahalledeki tapu sorununa dikkat çekmek için sokağa çıktı. 1984 yılından bu yana tüm başvurulara rağmen kendilerine tapu verilmediğini belirten mahalle sakinleri, kendilerine tapu verilmesini engellemekle suçladıkları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal ve AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar’ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şikayet etti.

Ayazağa’da tapu isyanıİstanbul’un hızla gelişen bölgelerinden biri olan Ayazağa’da yaklaşık 40 yıldır tapusuz evlerde kalan mahalle sakinleri sokağa çıktı. Ayazağa Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi üzerinde “Ayazağa dosyası olmuş Salih Bayraktar dosyası”, “Reis sesimize kulak ver” ve “Büyükşehir Belediye Başkanı Salih Bayraktar mı yoksa Mevlüt Uysal mı” yazılı pankartlar taşıdı. Mahalle sakinleri, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yetkilileri protesto etti. Mahalle sakinleri yaklaşık 630 konuta tapu verilmediğini belirtti. 1984 yılında çıkan imar affıyla birlikte arsa ve evlerine ait tapu tahsis belgeleri aldıklarını söyleyen mahalle sakinleri, aradan geçen 30 yılı aşkın sürede gerçek tapuların kendilerine verilmediğini anlattı.

MECLİS TALEPLERİMİZİ GÜNDEME ALMADI

Ayazağa’da mahalleliye tapu verilmemesini eleştiren mahalle sakinlerinden Nizamettin Zilan yaptığı konuşmada “Hepimiz buranın 40 yıldır çamurunu tozunu çektik. Çocuklarımızın boğazından kısarak arsa veya ev aldık. Onlarca seçimde yüzlerce politikacı söz verdi. Bizleri seçim malzemesi yaptılar. 1984 yılında Turgut Özal’ın çıkardığı yasa ile hepimiz başvurumuzu yaptık. Tapu tahsis belgelerini aldık. Mahallenin yakınlarına kadar büyük binalar dikildi. Oradaki insanların tapusu var. Yıllar süren mücadele sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi sesimizi duydu. Mahallemiz hakkında hazırlanan planlar belediye meclisine gideceği sırada birden geri çekildi. Bütün başvurular çöpe gitti. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar’a gittiğimizde bize ‘Ayazağa ile ilgili çok güzel planlarımız var. Her şey iyi olacak’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Bu yangını söndürmenizi talep ediyoruz. Komşumuz Kağıthane ve Cendere’de kentsel dönüşüm tüm hızıyla sürerken 80 bin kişilik Ayazağa’da çöp üzerine çöp koymamız engelleniyor” dedi.

Ayazağa’da tapu isyanı

“AYAZAĞA HAKKINDA FARKLI PROJELER VAR”

40 yıldır Ayazağa’da yaşadığını söyleyen Emin Kazdal (65) ise mahalledeki tapu sorununun yıllardır çözülmediğini anlatarak “Bu bölge önceden köydü. Bizim gibi yüzlerce aile gelerek buralara yerleştik. 1984 yılında imar affı çıktı. Biz mahalle muhtarlarına giderek arsaların ücretleri karşılığında tapu tahsis belgeleri aldık. Ödemelerden sonra bize gerçek tapuların verileceği söylendi. Ancak 30 yıldır kimse bize tapu vermedi. Evlerimiz tapusuz olduğu için yenileme yapamıyoruz. Hala gecekondularda kalıyoruz. Son olarak İstanbul Belediyesine başvurularımız oldu. Tapularımızın verileceği söylendi. Taleplerimiz mecliste gündeme alınacağı sırada birden geri çekildi. Araştırdığımızda olayın arkasında AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığının olduğunu öğrendik. Ayazağa’ya tapu verilmesine karşı çıkmışlar. Farklı projeler varmış. Biz mahalleli olarak kendi evlerimizin tapularını istiyoruz” dedi. Mahalle sakinleri yapılan açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tapu sorunuyla ilgilenmesi gerektiğini vurguladı. Mahalle sakinleri tapu sorununun çözülmesi için imza kampanyası başlattı.

BANA İFTİRA ATIYORLAR

Ak Parti Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar yaptığı açıklamada “Ayazağa’da bir kaç provokatör sokağa çıkıp iftiralar atmıştır. Benim bir dosyayı durdurma durumum olamaz. Böyle birşey mümkün değildir. Biz uzun süredir Ayazağa için uğraşıyoruz. İmar barışı çalışmalarında katkılarımız olmuştur. Seçim arefesinde bu tür iftiraları ortaya atıyorlar” dedi.

Ayazağa’da tapu isyanı

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