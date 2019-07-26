Ayarları şaşmış!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAyarları şaşmış!
GeriEkonomi Ayarları şaşmış!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
EMRE ESER
26.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ayarları şaşmış!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayarları şaşmış!

Vatandaşların, “Bazı kuyumcular 22 ayar bilezikleri 24 ayar hesabıyla satarak haksız kazanç elde ediyor” şikâyetlerinin artması üzerine Kapalıçarşı’da ufak bir araştırma yaptık. Alıcı olarak girdiğimiz bazı kuyumcularda 10 gramlık 22 ayar bir bilezik için 300-400 lira fazla para istediklerine şahit olduk. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık da, “Kendine esnaf diyen kimse bunu yapmaz” dedi.

SON dönemde altın satın alan vatandaşlar bazı kuyumcuların yaptığı ‘ayar hesabı’ yüzünden zararlı çıkıyor. Gramı 247 lira olan 10 gramlık 22 ayar altın bileziğin normalde 2 bin 470 liraya satılması gerekirken bazı kuyumcuların gram fiyatı daha yüksek olan 24 ayar altından hesapladığı ileri sürülüyor. Bu sırada hesabın 24 ayardan yapıldığını fark etmeyen vatandaş 10 gramlık 22 ayar bilezik için 2 bin 800 lira yani gram başına 33 liradan fazladan para ödüyor. Piyasaya çok fazla hakim olmayan tüketiciler bu nedenle 1 bilezik için 300-400 lira arasında fazladan para ödüyor.

BEĞENMEYEN ALMASIN

Vatandaştan gelen bu şikâyetler üzerine Kapalıçarşı’da ufak bir araştırma yaptık. Çarşı içerisindeki kuyumcuların olduğu caddede alıcı gibi dükkânlara girip bilezik almak istedik. İlk girdiğimiz dükkânda 22 ayar 10 gramlık düz bilezik için, satıcı yaptığı ince hesaptan sonra bizden 2 bin 800 lira ücret istedi. Üstelik hesabı 24 ayardan yaptığını açıklamadı. Biz sorduğumuzda ise “Benim fiyat politikam bu beğenmezseniz diğer dükkânları gezin” dedi. Aynı kuyumcunun karşısındaki başka bir dükkâna girdiğimizde ise 10 gramlık 22 ayar bilezik için dükkân sahibi bizden 2 bin 450 lira ücret istedi. Yani 10 gramlık 22 ayar bilezik için yanyana iki kuyumcuda 350 liralık bir fark oluştu. Fiyat araştırmamız sırasında yine başka bir kuyumcuda 12.10 gramlık bir bilezik için 3 bin 300 lira istendi yani gramı 272 liradan hesaplamıştı. Sonrasında girdiğimiz 2 kuyumcuda da durum çok farklı olmadı.

ÖĞRENMEDEN GELMEYİN

Kapalıçarşı’da esnaflık yapan bazı kuyumcular duruma tepkili. 25 yıldır çarşıda kuyumculuk yaptığını belirten bir kuyumcu, “Bazıları maalesef böyle bir hesap işine giriyor ama bu çok yanlış. Müşteriye bahane olarak işçilik ve diğer masraflar gösterilebilir. Ancak bu zaten 245 liralık gram fiyatın içerisinde var. İşçilik maliyetlerini hepimiz biliyoruz. 10 gramlık bir bileziğin fiyatı bugün 2 bin 450 lira civarında. Bunun 2 bin 800 liradan satılması normal değil. Vatandaşlar altın almadan önce altın fiyatlarını iyice öğrenmeli ve en az üç farklı yerden fiyat alıp ona göre kararını vermeli” diye konuştu. Bir başka kuyumcu ise “Bu tür fiyat farklarında genellikle işçilik masrafı bahane gösteriliyor ancak bu farkların oluşması mümkün değil. Altın alacaklar ilk girdiği dükkândan alışveriş yapmasın. Alternatifleri araştırsın” dedi.

KENDİNE ESNAFIM DİYEN BUNU YAPMAZ

İSTANBUL Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, “Kendine esnaf diyen hiç kimse böyle bir haksız kazanç peşinde olamaz. Dünya borsalarında tespit edilen altın fiyatları bellidir. İnternet ve bilgi çağında yaşadığımız bugünlerde 22 ve 24 ayar altın fiyatlarını da bilmeyen pek yoktur. Alışveriş sırasında oluşan fiyat farkı, büyük olasılıkla kuyumcular tarafından üretim bedeli/ işçilik fiyatı ürüne eklendiği için meydana gelmiş olabilir. Vatandaşlarımız, bu fiyatlara İKO’nun sitesine girerek kolaylıkla ulaşabilir. Bu tür mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız varsa bu şikâyetlerini merkezi Çemberlitaş’ta olan ve Kuyumcukent’te de ofisi bulunan İstanbul Kuyumcular Odası’na iletmelerini bekliyoruz” dedi.

KDDK KURULURSA MÜDAHALE OLUR

MESLEK odası olarak piyasayı etkin olarak denetlemek istediklerini ancak mevcut yasalar nedeniyle adım atmakta zorlandıklarını belirten Mustafa Atayık, “Ülkemizde 35 bin perakendeci, 5 bin civarında ise üretici ve toptancı hizmet veriyor. Mevcut yasalara göre, parası olan herkes istediği yerde kuyumcu açabiliyor. Biz, bu nedenle tıpkı bankacılık sektöründe olduğu gibi kuyumculuk sektörünü de regüle edecek, koordine edecek ve etkin bir şekilde denetlemesini sağlaması için Kuyumculuk Denetleme ve Düzenleme Kurulu (KDDK) kurmak istiyoruz. Ticaret Bakanlığı ile temasa geçtik. Bu kurul kurulduktan sonra piyasada böyle şeylere anında müdahale edebiliriz” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Arabası olanlar dikkat! 2 gün sonra süre doluyor
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İş dünyasından faiz kararı değerlendirmesi
Analistler: 2019 sonunda yüzde 12-13'lerde faiz göreceğiz