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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
08.05.2018 - 15:44, Son Güncelleme:

Ayakkabıda ilk tasarım ihracatı İtalya’ya

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Ayakkabıda ilk tasarım ihracatı İtalya’ya

Dünya genelinde 60 ülkeden 850 sektör profesyonelinin alım için geldiği 5’inci Eksposhoes İstanbul Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı İstanbul Pullman Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. 120 Türk üreticinin yer aldığı fuara, Türk moda tasarımcısı Deniz Kastan’ın elinden çıkan ‘İstanbul’un Çiçekleri’ temalı kadın çizmesi damga vurdu. Fuar için İstanbul’a gelen İtalyan bir üretici, Kastan’ın tasarımının telif haklarını satın aldı.

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Eksposhoes İstanbul Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı İstanbul Pullman Kongre Merkezi’nde başladı. Türkiye’den 120 üretici firmanın katıldığı dev etkinliğe, 60 ülkeden 850 sektör profesyoneli ve yabancı misafir geldi. Türk ayakkabı üreticilerinin özgün tasarım ürünlerinin yer aldığı fuar, yabancı alım heyetleri ile ikili iş görüşmelerine ve bu bağlamda potansiyel ihracat pazarlarına giriş için köprü görevi üstlendi.

 Modanın başkentine ‘Türk tasarımcı’ damgasını vuracak

 Lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi bölümünde tamamlayan, yüksek lisans programını ise Nişantaşı Üniversitesi Moda Tasarımı alanında gerçekleştiren Deniz Kastan, tasarım sürecini iki yılda tamamladığı‘İstanbul’un Çiçekleri’ temalı kadın çizmesini Eksposhoes 2018’de dünya vitrinine çıkardı. Tasarımıyla fuara damgasını vuran özel yapım ayakkabı İstanbul’a etkinlik için gelen bir İtalyan üreticinin dikkatini çekti. Genç tasarımcı ile İtalyan üretici, bir süre gerçekleştirilen görüşmelerin ardından telif hakkı konusunda mutabakat sağladı. Tasarım ve üretim haklarının resmi olarak İtalyan üreticiye geçmesinin ardından ‘İstanbul’un Çiçekleri’nin Milano moda haftasında görücüye çıkması planlanıyor.

 “Hayalim gerçek oldu”

 Deniz Kastan, ayakkabının tasarım sürecini şu cümlelerle özetledi: “Bir Türk genci ve bir sektör paydaşı olarak ayakkabı pazarındaki gelişmeleri yakından takip ediyorum. Yıllarca yabancı tasarımcıların ayakkabılarını giydik. İki yıl önce bu işin eğitimini alan bir insan olarak bir hayal kurdum. Bir Türk’ün elinden çıkan özel tasarım ayakkabıyı dünyaya yaymak ve bunu bir alışkanlık haline getirmek birinci hedefim oldu. Kendi çizgilerimiz ile dünya modasını harmanlayarak bizden izler taşıyan tasarımlar hazırlamak istiyorum. İstanbul’un Çiçekleri kapsül koleksiyonu bu düşüncenin eseridir. Koleksiyon İstanbul’un zengin kültürünün izlerini taşıyor. Bu fuarda bir İtalyan üretici ile çizmenin telif ve satış hakları ile ilgili bir anlaşma imzaladık. Artık Türk tasarımcıların da dünya ayakkabı sektöründe söz sahibi olacağını düşünüyorum. Hayalim gerçek oldu. Daha büyük hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışmalarımı sürdürüyorum.

 1 milyar dolar ihracat hedefi hayal değil”

 EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir ise, ayakkabı ihracatındaki olumlu gelişmeleri şu cümlelerle değerlendirdi: “2018’in ilk çeyreğinde ayakkabı ihracatı, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 27’lik artışla 222 milyon dolarlardan 281 milyon dolara çıktı. Aynı dönem içerisinde Rusya’ya gerçekleştirilen ihracatta yüzde 187’lik bir artış oldu. Bu bir rekor. Bizler Eksposhoes ile ayakkabı üreticilerimizin düzenli olarak ihracatına katkı sağlamayı kendimize görev biliyoruz.”

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