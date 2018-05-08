Ayakkabıda ilk tasarım ihracatı İtalya’ya

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Eksposhoes İstanbul Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı İstanbul Pullman Kongre Merkezi’nde başladı. Türkiye’den 120 üretici firmanın katıldığı dev etkinliğe, 60 ülkeden 850 sektör profesyoneli ve yabancı misafir geldi. Türk ayakkabı üreticilerinin özgün tasarım ürünlerinin yer aldığı fuar, yabancı alım heyetleri ile ikili iş görüşmelerine ve bu bağlamda potansiyel ihracat pazarlarına giriş için köprü görevi üstlendi.

Modanın başkentine ‘Türk tasarımcı’ damgasını vuracak

Lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi bölümünde tamamlayan, yüksek lisans programını ise Nişantaşı Üniversitesi Moda Tasarımı alanında gerçekleştiren Deniz Kastan, tasarım sürecini iki yılda tamamladığı‘İstanbul’un Çiçekleri’ temalı kadın çizmesini Eksposhoes 2018’de dünya vitrinine çıkardı. Tasarımıyla fuara damgasını vuran özel yapım ayakkabı İstanbul’a etkinlik için gelen bir İtalyan üreticinin dikkatini çekti. Genç tasarımcı ile İtalyan üretici, bir süre gerçekleştirilen görüşmelerin ardından telif hakkı konusunda mutabakat sağladı. Tasarım ve üretim haklarının resmi olarak İtalyan üreticiye geçmesinin ardından ‘İstanbul’un Çiçekleri’nin Milano moda haftasında görücüye çıkması planlanıyor.

“Hayalim gerçek oldu”

Deniz Kastan, ayakkabının tasarım sürecini şu cümlelerle özetledi: “Bir Türk genci ve bir sektör paydaşı olarak ayakkabı pazarındaki gelişmeleri yakından takip ediyorum. Yıllarca yabancı tasarımcıların ayakkabılarını giydik. İki yıl önce bu işin eğitimini alan bir insan olarak bir hayal kurdum. Bir Türk’ün elinden çıkan özel tasarım ayakkabıyı dünyaya yaymak ve bunu bir alışkanlık haline getirmek birinci hedefim oldu. Kendi çizgilerimiz ile dünya modasını harmanlayarak bizden izler taşıyan tasarımlar hazırlamak istiyorum. İstanbul’un Çiçekleri kapsül koleksiyonu bu düşüncenin eseridir. Koleksiyon İstanbul’un zengin kültürünün izlerini taşıyor. Bu fuarda bir İtalyan üretici ile çizmenin telif ve satış hakları ile ilgili bir anlaşma imzaladık. Artık Türk tasarımcıların da dünya ayakkabı sektöründe söz sahibi olacağını düşünüyorum. Hayalim gerçek oldu. Daha büyük hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışmalarımı sürdürüyorum.

“1 milyar dolar ihracat hedefi hayal değil”

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir ise, ayakkabı ihracatındaki olumlu gelişmeleri şu cümlelerle değerlendirdi: “2018’in ilk çeyreğinde ayakkabı ihracatı, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 27’lik artışla 222 milyon dolarlardan 281 milyon dolara çıktı. Aynı dönem içerisinde Rusya’ya gerçekleştirilen ihracatta yüzde 187’lik bir artış oldu. Bu bir rekor. Bizler Eksposhoes ile ayakkabı üreticilerimizin düzenli olarak ihracatına katkı sağlamayı kendimize görev biliyoruz.”