Ayakkabı sektörü tasarımda İtalya ile yarışıyor

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye fuarında temel amaçlarının yurt dışına ihracat yapmak ve ihracat rakamlarını artırmak olduğunu belirterek, "2019 ilk dört ayında 300 milyon dolarlık bir ihracatımız oldu. 2019 yılı sonunda toplam 1.5 milyar dolarlık bir ihracat yapmayı hedefliyoruz. 2023 yılında ayakkabı sektörü olarak 5 milyar dolar seviyelerine ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.



Demir, Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye fuarı kapsamında AA muhabirinin Türkiye ayakkabı sektörüne ilişkin sorularını yanıtladı.



Fuarda 65 ülkeden ziyaretçi bulunduğunu kaydeden Demir, bin 500 iş insanını fuarda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.



Türkiye'nin bulunduğu konum itibarıyla her yere mal satabilecek kapasiteye ve imkana sahip olduğuna dikkati çeken Demir şunları söyledi:



"2019 ilk dört ayında 300 milyon dolarlık bir ihracatımız oldu. 2019 yılı sonunda toplam 1.5 milyar dolarlık bir ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bu tip fuarlar ihracat hedeflerimizi tutturmamız açısından önemli katkılar sağlıyor. 2023 yılında ayakkabı sektörü olarak 5 milyar dolar seviyelerine ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü hem model hem kalite noktasında avantajlarımız var. Çin’de fiyatlar giderek yükseliyor. Türkiye bulunduğu konum itibariyle her yere mal satabilecek kapasiteye ve imkana sahip."



"EN FAZLA IRAK'A AYAKKABI SATIYORUZ"



En fazla Irak'a ayakkabı ihracatı yaptıklarını vurgulayan Demir "Rusya, Azerbaycan, Hollanda, Almanya gibi ülkeler ana pazar noktalarımız. Genel itibarıyla moda ayakkabılar üretiyoruz. Çok kaliteli, modern ayakkabılar üretiyoruz. İtalya’da şu an ayakkabı üretimi düşüyor. Bu durum bizim Avrupa’ya ihracatımızın artmasına sebep oluyor." diye konuştu. Demir, Türk üreticisinin kaliteli ayakkabı ürettiğini ifade ederek, İtalyan ayakkabılarına en yakın ayakkabının şu an Türkiye’de üretildiğini söyledi.



"SEKTÖR DOLAYLI YOLLARDAN 5 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR"



Türk ayakkabı sektörü bir KOBİ oluşumu olduğunu hatırlatan Demir sözlerini şöyle tamamladı:



"KOBİ'lerimiz İstanbul, İzmir, Adana, Antakya, Gaziantep gibi şehirlerimizde toplanmış durumdalar. Sektör olarak dolaylı yollardan yaklaşık 5 milyon insanımızın evine ekmek götürmesini sağlıyoruz. İtalya ile tasarım konusunda yarış halindeyiz. Fuarda özel tasarım ayakkabıları görüyoruz. 10 bin avroya satışa çıkan bir ayakkabımız Katar’lı bir ayakkabı zinciri firması tarafından satın alındı. Ayakkabı sektörü olarak ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."



"ÇOK KALİTELİ AYAKKABI USTALARIMIZ VAR"



Sofia Baldi Genel Müdürü Bayram Polat da fuara uzun yıllardır katıldıklarını belirterek fuarın ayakkabı ihracatçıları için önemli bir imkan olduğunu söyledi.

Polat yaklaşık 20 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade ederek, "30 yıldır sektörün içindeyim. Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Yaşanabilecek herhangi bir krize karşı pazar yelpazesini genişletmeye çalışıyoruz. Rusya'ya eskiden daha fazla ürün satıyorduk fakat Rusya'da yaşanan ekonomik bunalımdan sonra biraz satışlarımız düştü. Daha farklı rotalara yönelerek bu eksiği kapatmaya çalıştık." yorumunu yaptı.



Türk üreticilerin kaliteli ayakkabı ürettiğine dikkati çeken Polat şu ifadeleri kullandı:



"Bizim çok eski bir deri sektörümüz var. Çok yetenekli ayakkabı ustalarımız var. Avrupa'ya ve Asya'ya yakın konumlandığımız için pazar çeşitliğimiz fazla. İyi ürün ortaya çıkardığımız için doğal olarak taliplisi de çok oluyor. Bu fuarlar vesilesiyle de yabancı müşterilerimiz ile buluşma şansı yakalıyoruz. Ülkemize gelen sığınmacılar arasında çok kaliteli ayakkabı ustaları var. Bu arkadaşlarımızı da sektörümüze dahil ettik. Hep beraber daha müreffeh bir ülke hayali için mücadelemizi sürdürüyoruz."