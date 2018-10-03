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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
03.10.2018 - 15:34, Son Güncelleme:

Ayakkabı sektörü AYMOD'da buluştu

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Ayakkabı sektörü AYMOD'da buluştu

Kendi alanında Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük fuarı olan Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), 60'ıncı kez CNR EXPO Yeşilköy’de kapılarını açtı.

2023 yılında 2,5 milyar dolar ihracat hedefleyen ayakkabı sektörü için yurt dışı alım heyeti çalışmalarına yoğun bir mesai harcayan CNR Holding ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), bu çalışmaların sonucunda aralarında Afrika, Almanya, Azerbaycan, Arnavutluk, Belarus, Beyaz Rusya, Ermenistan, Dubai, Fransa, Hırvatistan, Irak, İran, İsrail, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Romanya, Rusya ve Ukrayna’nın da bulunduğu 80’in üzerinde ülkeden 600 kişilik alım heyetini AYMOD Fuarı’na getirdi. 

Yerli ve yabancı 400’ün üzerinde firmanın binden fazla markasının yer aldığı fuarda, 2019-2020 ilkbahar/yaz sezonu ayakkabı modelleri sergileniyor. 
İstihdamın artışı için önemli bir kaynak olan Türk ayakkabı sektörünün en büyük buluşması AYMOD Fuarı, yılda iki kez düzenleniyor. Kendi alanında Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük fuarı olan AYMOD, CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ile TASD iş birliğinde Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV) ve KOSGEB desteği ile yapılıyor.

20 BİN AYAKKABI ALICISI BEKLENİYOR

Ayakkabı sektörünün yeni ürün ve hizmetlerinin sergilendiği ve 6 Ekim'e kadar devam edecek olan AYMOD'da, ziyaretçilerin yeni ürünlerle buluşması, katılımcı firmaların tanıtımlarını en etkili şekilde yapması ve iş hacimlerini artırması hedefleniyor. Fuarı, 20 bin ayakkabı alıcısının ziyaret etmesi bekleniyor.

Ayakkabı ve saraciye modasına yön veren dünyaca ünlü markaların katılımcı olarak yer aldığı AYMOD, 60 bin metrekare alanda gerçekleşiyor. 

AYMOD katılımcıları için özel olarak tasarlanan Aymod Premium Hall 4’de, fuar katılımcıları ile yabancı alıcılar bir araya gelecek. 

AYMOD’DA İLKLER YAŞANACAK

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksek Okulu'nun başlattığı dünyada ve Türkiye’de ilk olan Yaşayan Ayakkabılar Müzesi, 60. AYMOD Fuarı’nda ziyaretçileri ağırlıyor. Söz konusu alanda, 15 yaşında yaşamını kaybeden Eren Bülbül’ün kara lastikleri, Ferdi Özbeğen’in ayakkabıları, Mehmet Ali Birand, Nilüfer ve Vatan Şaşmaz gibi birçok ismin ayakkabısı yer alıyor.

Fuarın diğer dikkati çeken ilklerinden biri de Türkiye’de ilk defa 3D printer ile ayakkabı üretimi yapılması oldu. 

Türkiye’de ayakkabı tasarım eğitimine gönül veren akademisyen Suhandan Özay Demirkan'ın "Ottoman Dreams (Osmanlı Düşleri) Koleksiyonu" ile yer aldığı AYMOD'da, ilk kez kağıttan yapılan gelin ayakkabısı da sergileniyor

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