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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.07.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Ayakkabı ihracatında hedef markalaşma

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Ayakkabı ihracatında hedef markalaşma

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, "İnovasyon, markalaşma ve ihracat en büyük hedefimiz. Ayakkabı sektöründe markalaşarak ihracat hedeflerine ulaşacağız. Bizim dünyaya, ayakkabı markalarımızı gösterebilmemiz lazım. Dünya ile markalaşmada yarışmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, "İnovasyon, markalaşma ve ihracat en büyük hedefimiz. Ayakkabı sektöründe markalaşarak ihracat hedeflerine ulaşacağız." dedi.

Aydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayakkabı ihracatında şu ana kadar rakamların kendilerini memnun ettiğini, daha iyi olabilmek için çabalayacaklarını söyledi.

Seçimsiz dönemin ihracatta kendileri için bir avantaj olduğunu dile getiren Aydan, geçen sene 888 milyon 110 bin dolar olan ihracatı bu yıl 1 milyar doların üzerine çıkarmak istediklerini ifade etti.

Sektördeki en önemli konuların başında markalaşmanın geldiğini vurgulayan Aydan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Markalaşma ve ihracat çok önemli. İki önemli projemiz var bu konularda, bunları da yakın zamanda duyuracağız. Bizim sektörümüzün en büyük kaybı; markalaşamamak, bunu yapacağız. İhracat da çok önemli. Bizim iç piyasada bir sorunumuz yok. Önemli olan Türkiye ayakkabısını tüm dünyaya tanıtmak ve yaymak. Onun için ihracata çok önem veriyoruz. İnovasyon, markalaşma ve ihracat en büyük hedefimiz. Ayakkabı sektöründe markalaşarak ihracat hedeflerine ulaşacağız."

"Makineleşmeye geçmemiz gerekiyor"

Ayakkabı üretiminde teknoloji kullanımının önemine de değinen Aydan, makineleşme konusuyla alakalı da bir proje üstünde çalıştıklarını belirtti.

Ahmet Aydan, ayakkabıcılıkla ilgili eğitimin Türkiye'de belli bir yere gelmesi için de çabaladıklarını ifade ederek, "Bizim dünyaya, ayakkabı markalarımızı gösterebilmemiz lazım. Dünya ile markalaşmada yarışmamız gerekiyor. Makineleşmeye geçmemiz gerekiyor. Kaliteli ayakkabılar üretip dünyadaki diğer markalarla yarışmamız lazım. İyi bir inovasyon, iyi bir markalaşma ve iyi ihracatla ayakkabı sektörünün çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

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