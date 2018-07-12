Ayakkabı devi hacizlere karşı koruma istedi
Türkiye’nin önde gelen ayakkabı üreticilerinden Foster Ayakkabı, içine girdiği mali darboğazı aşamayınca mahkemeye başvurdu. Hacizlere karşı koruma isteyen şirket 3 kişilik geçici konkordato komiseri heyeti atandı.
ÖZELLİKLE iş güvenliği ayakkabıları ve askeri botlar üreten Foster Ayakkabı ve Tekstil Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ bir süre önce mali darboğaza girdi. Merkezi Gebze’de bulunan şirket hacizlere karşı koruma için mahkemeye başvurdu.
ÜÇ KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ
Gebze Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan başvuru sonrası geçici konkordato kararı verildi. Mahkeme, yapılan ilk başvuru sonrası 29 Haziran günü geçici konkordato kararı verdi. Kararla birlikte şirketin yönetimine üç kişilik geçici konkordato komiseri heyeti atandı. Anılan heyette Hafiz Coşkun ile Gülzade Yılmaz ve Levent Biçer yer aldı.
20 YILI AŞKIN SÜREDİR SEKTÖRDE
İlk olarak Yepaz Ayakkabıcılık adı ile faaliyet gösteren Foster Ayakkabı, yurt içi piyasanın yanı sıra yurtdışına da ürünlerini ihraç ediyor.
Şirketin sitesinde yer alan bilgiye göre Foster Grup, hali hazırda 5 ayrı marka ve 3 firma ile faaliyet gösteriyor.
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