Axa, ‘Endüstri 4.0’ı anlatacak
Axa Sigorta, geleneksel olarak gerçekleştirdiği bölge toplantıları kapsamında tüm Türkiye’deki acenteleriyle bir araya gelmeye başladı.
Dünyanın gündeminde olan “Endüstri 4.0 ve Sigorta 4.0” temasıyla düzenlenen toplantılara Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken ve ION Academy Kurucusu ve Endüstri 4.0 Platformu Organizasyon ve Saha Sorumlusu Ali Rıza Ersoy konuşmacı olarak katılıyor.
Yavuz Ölken, “Artık sigortacılık teknolojinin de gelişimiyle bundan 10 yıl önce aklımıza gelmeyecek riskleri bile göz önünde bulundurmamız gereken bir noktaya geldi. Axa olarak uzun yıllardır endüstri 4.0’a giden yolda önemli atılımlar gerçekleştiriyoruz” dedi.
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