Avustralya'dan faiz açıklaması
Avustralya Merkez Bankası, faiz değişikliğine gitmedi.
Avustralya Merkez Bankası (RBA) tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre banka faizlerde değişikliğe gitmeyerek ardı ardına 18. kez yüzde 1.5 seviyesinde sabit bıraktı.
RBA Başkanı Philip Lowe, Salı günkü açıklamasında “Düşük faiz Avustralya ekonomisini desteklemeyi sürdürüyor. Daha fazla gelişme kaydedilmesi işsizliği düşürüyor ve enflasyonun -kademeli bir şekilde olsa da- beklendiği gibi hedefe ulaşmasını sağlıyor.” dedi.
Bloomberg anketine katılan 29 ekonomistin tamamı faizlerde değişiklik olmayacağını tahmin etti.
Avustralya Doları, 81 ABD centinin üzerindeki Ocak zirvesinden bu yana yüzde 5'in üzerinde düşüş kaydetti.
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