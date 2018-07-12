Avustralya'dan Çorlu çözümü

UZUNKÖPRÜ-Halkalı seferini yapan yolcu treni, pazar günü saat 17.20 sıralarında Çorlu-Muratlı arasında Sarılar köyü yakınlarında kaza yaptı. 6 vagonlu trenin 5 vagonu aşırı yağmur yağışları nedeniyle menfezin (suyun geçtiği delik) altındaki toprak kayması sonucu rayların boşlukta kalmasıyya devrildi. Bu kaza sonucunda 24 kişi hayatını kaybederken, 318 kişi yaralandı.

Kaza sonrasında, “Peki bu kaza gerçekten önceden engellenebilir miydi?”, “Menfez ve ray arasındaki toprağın boşalmasını engelleyecek bir mühendislik tekniği henüz icat edilmemiş midir?”, “Bu tarz kazaların önlenebilmesi için neler yapılabilir?” soruları gündeme geldi. Hatta CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, bu soruları ve daha fazlasını cevaplaması için yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan’a yöneltti. Biz de bu konuda dünya da ne tür teknolojiler kullanıldığını araştırdık.



AKILLI RAY SİSTEMİ

Kuşkusuz kullanılan teknoloji ne olursa olsun, eğer yapılan işin denetimi yapılmaz, kontroller sağlanmazsa sonuçlar çok fazla değişmez. Ama bundan sonra böyle acı bir kazanın yaşanmaması Avustralyalı JD Rail firmasının geliştirdiği ‘akıllı ray’ isimli yeni mühendislik tekniğinde yatıyor. Tren raylarının yerleştiği ahşap, çelik veya beton traverslerin altına yerleştirilen güçlendirilmiş çelik ve betondan yapılan bu ürün, içindeki kanallar yardımıyla su ve hava akışına olanak sağlayarak, Çorlu’da yaşanan kazanın benzerlerinin tekrarlanmaması için önemli bir çözüm sunuyor.