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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Emre ÖZPEYNİRCİ
12.07.2018 - 01:10, Son Güncelleme:

Avustralya'dan Çorlu çözümü

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
Avustralya'dan Çorlu çözümü

Çorlu’da 24 kişinin hayatını kaybettiği 318 kişinin de yaralandığı tren kazası akıllara, “Bu tarz kazaların önlenebilmesi için neler yapılabilir?” sorusunu getirdi. Çözüm ise dünyanın bir ucu Avustralya’dan geldi. Avustralyalı JD Rail firmasının geliştirdiği ‘akıllı ray’ isimli ürün içindeki kanallar yardımıyla su ve hava akışına olanak sağlayarak, Çorlu’da yaşanan kazanın benzerlerinin tekrarlanmaması için önemli bir çözüm sunuyor.

UZUNKÖPRÜ-Halkalı seferini yapan yolcu treni, pazar günü saat 17.20 sıralarında Çorlu-Muratlı arasında Sarılar köyü yakınlarında kaza yaptı. 6 vagonlu trenin 5 vagonu aşırı yağmur yağışları nedeniyle menfezin (suyun geçtiği delik) altındaki toprak kayması sonucu rayların boşlukta kalmasıyya devrildi. Bu kaza sonucunda 24 kişi hayatını kaybederken, 318 kişi yaralandı.

Kaza sonrasında, “Peki bu kaza gerçekten önceden engellenebilir miydi?”, “Menfez ve ray arasındaki toprağın boşalmasını engelleyecek bir mühendislik tekniği henüz icat edilmemiş midir?”, “Bu tarz kazaların önlenebilmesi için neler yapılabilir?” soruları gündeme geldi. Hatta CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, bu soruları ve daha fazlasını cevaplaması için yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan’a yöneltti. Biz de bu konuda dünya da ne tür teknolojiler kullanıldığını araştırdık.

AKILLI RAY SİSTEMİ
Kuşkusuz kullanılan teknoloji ne olursa olsun, eğer yapılan işin denetimi yapılmaz, kontroller sağlanmazsa sonuçlar çok fazla değişmez. Ama bundan sonra böyle acı bir kazanın yaşanmaması Avustralyalı JD Rail firmasının geliştirdiği ‘akıllı ray’ isimli yeni mühendislik tekniğinde yatıyor. Tren raylarının yerleştiği ahşap, çelik veya beton traverslerin altına yerleştirilen güçlendirilmiş çelik ve betondan yapılan bu ürün, içindeki kanallar yardımıyla su ve hava akışına olanak sağlayarak, Çorlu’da yaşanan kazanın benzerlerinin tekrarlanmaması için önemli bir çözüm sunuyor.

Avustralya'dan Çorlu çözümü
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SUYUN % 12’Sİ GEÇİYOR
Avustralyalı şirketin yetkilileri mevcut mıcır üzerine döşenen traverslerin aşırı yağış ve sel baskınlarına dayanamadığını belirterek, yüksek bakım maliyetlerinin de sonuç vermediğinin altını çiziyor. Çünkü traverslerin altındaki mıcırlı alanın aşırı suya maruz kaldığı zaman, suyun sadece yüzde 12’sini geçirebildiği belirtiliyor. Suyun geçemeyen miktarı ise mıcırın altındaki toprağa doluyor ve üstünden geçen trenin yarattığı baskıyla da zaman içinde toprak kaymasına yol açıyor.

Avustralyadan Çorlu çözümü

Beton ve çelik malzeme

Avustralyadan Çorlu çözümü

Kolay monte oluyor

Avustralyadan Çorlu çözümü

Raylar üste oturuyor

MEVCUT SİSTEMİN DEZAVANTAJLARI
Uzmanlar demiryolu hattının yapılırken zeminin jeolojik, bölgenin ise meteorolojik özelliklerini dikkate almak gerektiğini belirterek, bu tip riskli bölgelerde Avustralyalı firmanın geliştirdiği ‘akıllı ray’ sistemlerinin kullanılabileceğini belirtiyor. Bugün sadece Türkiye değil dünyada bir çok demir yolu hattında kullanılan geleneksel mıcır üzerine kurulan ray sistemleri bir çok açıdan dezavantaja sahip. Bunlar kötü su ve hava akımı, aşırı ağırlık, rayların kayması, yüksek bakım maliyetleri ve uzun kurulum süreleri olarak sıralanıyor.

AKILLI RAYIN AVANTAJLARI
Akıllı ray sistemi şu avantajları sunuyor:

-Geliştirilmiş su ve hava akışı sayesinde rayların kuru kalmasını sağlıyor.
-Mevcut traversler ile uyumlu (ahşap, çelik veya beton) olarak monte ediliyor.
-Doğal su akışını ve drenajı destekliyor.
-Daha düşük işçilik maliyetleri sunuyor.
-Geleneksel ray parçalarına göre daha hızlı montaj sağlıyor.
-Ray hareketlerini en aza indirip, destek bloklarını birlikte kitliyor.
-Ayarlanabilir kauçuk amortisörler yer alıyor.
-Demiryolu köprülerindeki ağırlığı azaltıyor. Böylece vagonların yük taşıma kabiliyetini yüzde 30-50 oranında arttırıyor.
-Tamamen yalıtımlı bir uygulama sunuyor.
-Yük veya yolcu trenleri için kullanılabiliyor.
-Rayların bakımını azaltıyor.

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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