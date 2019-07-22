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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Fotoğraf: Emre YUNUSOĞLU
22.07.2019 - 16:03, Son Güncelleme:

Avustralya’da Türk inşaat sektörü için çok fazla fırsat var

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
Avustralya’da Türk inşaat sektörü için çok fazla fırsat var

Avustralya’nın Ticaret ve Yatırım CEO’su Stephanie Fahey, Avustralya’da inşaat sektörünün patlama yaşadığını belirterek, “Avustralya’da Türk şirketleri için çok fazla fırsat var” dedi.

Avustralya ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırımın artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye’ye gelen Avustralya’nın Ticaret ve Yatırım CEO’su Dr. Stephanie Fahey, İstanbul’da Hürriyet’in sorularını yanıtladı.

Türkiye’yle, temeli çok eskiye dayanan, belki de 100 yıldan fazla süredir devam eden bir ticaret ve yatırım ilişkimiz var. Avustralya ve Türkiye arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 2 milyar dolar. Türkiye’den Avustralya’ya otomobil, meyve, kuruyemiş ihraç ediyor. Avustralya ise Türkiye’ye yün, pamuk, altın ve kömür ihraç ediyor. Avustralya ve Türkiye, her ikisi de G20 ülkeleri ve bu nedenle bu ticaret hacmini daha da artırma potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Benim buraya gelme amacım da bu. Avustralya’nın iş yapma olanakları açısından Türk iş dünyasında daha fazla tanınmasını sağlamak. Çünkü birçok kişi Avustralya hakkında fazla bir şey bilmiyor. Dolayısıyla oradaki güçlü sanayiyi ve yatırım olanaklarını anlatmak istiyorum.

Türkiye’de inşaat sektörünün çok güçlü olduğunu biliyorum. Avustralya’da da şu anda inşaat sektörü yükselişe geçti, patlama yaşıyor. Türk şirketleri için çok fazla fırsat var.

Avustralya’da Türk inşaat sektörü için çok fazla fırsat var

Avustralya’nın çok güçlü bir ekonomisi var. Son 28 yıldır ekonomik büyüme kaydediyoruz, son 28 yılda bir kez bile ekonomik durgunluk yaşanmadı. Ve de bu süre zarfında ekonomik durgunluk yaşamayan tek gelişmiş ülke biziz. Ayrıca nüfusumuz da büyüyor. Dolayısıyla altyapıya daha çok yatırım yapmamız gerekiyor. Daha önce altyapıya yapılan yatırımlar hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Otoyollar, tüneller, köprüler gibi inşaat projelerinin rakamsal olarak 2021’de zirveye ulaşması bekleniyor. Ayrıca savunma sanayinde de üretime geçiyoruz. Biz geleneksel olarak hep ticaretle uğraşan bir ulusuz. Dünyanın geri kalanıyla daha fazla bağlantı kurabilmemiz için daha çok tesise ihtiyacımız var.

Türk işadamları için inşaat dışında madencilikte de çok fazla fırsat bulunuyor. Avustralya geleneksel olarak madenciliğin çok geliştiği bir ülke. Ancak şimdi eskisinden farklı olarak kobalt gibi nadir toprak elementlerini çıkarmaya başlıyoruz. Mıknatıs yapımında kullanılan elementleri ve grafit çıkarıyoruz. Lityum gibi kritik mineralleri de çıkarıyoruz. Şu anda bütün pillerin içinde lityum var. Bu fırsatların da Türk madenciler için ilginç olduğunu düşünüyorum.
Şu anda halihazırda Türkiye’den tekstil ürünleri ithal ediyoruz. Türkiye’den gelen tekstil ürünleri Avustralya’da çok popüler çünkü kaliteleri çok iyi. Ayrıca Türkiye’den beyaz eşya da ithal ediyoruz. Örneğin Beko şu anda Avustralya’da çok popüler bir marka. Türkiye’den gelen ürünlerin Avustralya’da şöyle bir namı var: Kalitesi iyi, fiyatı uygun.

Türkiye’deki en büyük inşaat yatırımı Mersin limanı. Bildiğiniz gibi Mersin Limanı, Avustralyalı IFM Investor, Akfen Holding ve Singapurlu PSA şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyuma satılmıştı. Türkiye’nin ihracatı arttığı için liman da şu anda iyi iş yapıyor.

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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