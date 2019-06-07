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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.06.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Avrupa'ya ihracat için pedal çeviriyorlar

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Avrupa'ya ihracat için pedal çeviriyorlar

BİSED Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, "Avrupa Birliği, dünyada bisiklet kullanımının en yoğun olduğu bölge. Sektörün en büyük fırsatını ihracat olarak görüyorum. Beklentimiz, bisiklet yollarının 2020 sonuna kadar 'Bisiklet Yolu Yönetmeliği'ne uygun hale getirilmesidir" açıklamasında bulundu.

Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, sektörün en büyük fırsatını, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat olarak gördüğünü söyledi.

Emanet, bisiklet sektörüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu. AB'nin, dünyada bisikletin en yoğun kullanıldığı, geçen yıl 20 milyonun üzerinde bisiklet satışının gerçekleştiği bir bölge olduğunu anlatan Emanet, Avrupa'ya bisikleti en çok Tayvan, Kamboçya ve Bangladeş'in ihraç ettiğini belirtti.

Emanet, Türkiye'nin AB'ye bisiklet satışında 10'uncu sırada yer aldığına işaret ederek, "AB'ye yaklaşık 250 bin adet bisiklet satarak 35 milyon avroluk bir hacim yakalamış durumdayız. Sektörün en büyük fırsatını ihracat olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki bisiklet satışlarının genellikle metropollerde gerçekleştiğini vurgulayan Emanet, "En çok satış İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul'u sırasıyla İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa takip ediyor." dedi.

Nüfusa oranla en çok satışın yapıldığı şehrin ise Konya olduğunu anlatan Emanet, Türkiye genelinde geçen yıl 16-29 inç jant aralığında bisiklet satışının 1 milyonu aştığını söyledi.

"YOLLAR YÖNETMELİĞE UYGUN HALE GETİRİLSİN"

Emanet, "Bisiklet Yolu Yönetmeliği"nin 2015'te yayımlandığını hatırlatarak, bu kapsamda bisiklet yolları konusunda atılması gereken adımlara dikkati çekti. Emanet, şunları kaydetti:

"Mevcut bisiklet yolları, birbirleriyle ve toplu taşıma araçları ile entegre olmadığı sürece bisiklet kullanıcılarına hizmet edemez. Maalesef şu an bunu başarabilmiş durumda değiliz. Diğer taraftan bu yolların tamamının güvenli sürüşe uygun olması gerektiğini de özellikle belirtmek isterim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 3 Kasım 2015'te yayınlanan Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik ile 2020 sonuna kadar mevcut bisiklet yollarının, bu yönetmelik hükümlerine uygun hale getirileceği belirtilmişti. Beklentimiz, bu planlamaların en kısa süre içerisinde maksimum oranda gerçekleşmesidir."

Aksesuar satışları artıyor

Bisiklet aksesuarı satışlarına da değinen Emanet, "Farkındalığı olan kullanıcı sayısı arttıkça aksesuar satışlarının özellikle güvenli sürüş ekipmanları ile çeşitlendiğini ve yükselen bir ivme kazandığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

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