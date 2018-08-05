Avrupa’ya gaz satışında dev adım
DOĞALGAZDA dışa bağımlılığı azaltmayı ve doğalgaz ihracatçısı olmayı hedefleyen Türkiye, önemli bir yatırımı tamamladı.
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki Lozenets-Nedyalsko Boru Hattı açıldı. Hattın en önemli özelliği, çift yönlü gaz akışının mümkün kılması oldu. Bu sayede bu hat üzerinden Türkiye’den Bulgaristan’a gaz ihracatı imkanı da sağlanmış oldu. Hat, ilerleyen dönemlerde Avrupa’ya Türkiye üzerinden gaz taşınmasına da fırsat verecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Avrupa’ya bu hattan gaz taşınmasına da imkan sağlayacağız. Böylece, hem Bulgaristan’ın hem Türkiye’nin doğalgaz arz güvenliğine katkı sağlayacak, hem de her iki ülkenin Avrupa doğal gaz piyasasındaki önemini daha da artıracağız” dedi.
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