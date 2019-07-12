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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.07.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Avrupa'ya ağaç ihracatı artıyor

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Avrupa'ya ağaç ihracatı artıyor

SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, "AB ülkelerine yapılan ağaç ve çalı ihracatında, 2018 yılında yüzde 33'lük artış sağlandı. Geçen yıl AB'ye yaptığımız ağaç ve çalı ihracatımız toplam ihracatımızın yüzde 45'ini oluşturdu. Bu yıl da ağaç ve çalı ihracatımızda artış söz konusu. Düzenlediğimiz tanıtımlarla bunu daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, "AB ülkelerine yapılan ağaç ve çalı ihracatında 2018 yılında yüzde 33’lük artış sağlandı. AB'ye yaptığımız ağaç ve çalı ihracatımız geçen yıl toplam ihracatımızın yüzde 45'ini oluşturdu. Bu yıl da ağaç ve çalı ihracatımızda artış söz konusu. Düzenlediğimiz tanıtımlarla bunu daha da geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Dündar, AA muhabirinin süs bitkileri sektörüne ilişkin sorularını cevapladı.  Birliğin üye sayısının 750’ye ulaştığını belirten Dündar, birlik altındaki üretici birlikleri ve kooperatifler de dahil edildiğinde SÜSBİR çatısı altındaki üretici sayısının 5 bine yaklaştığını kaydetti.

Süs bitkileri sektörünün emek yoğun yapısına dikkati çeken Dündar, sektörde çoğunluğunu kadınların oluşturduğu doğrudan istihdamın 78 bin, dolaylı istihdamın da 500 bin düzeyinde olduğunu söyledi.

"2018 yılı süs bitkileri üretim değeri yaklaşık 5,5-6 milyar TL"
Dündar, süs bitkileri sektörünün ihracatını artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Geçen yıl sektörümüzün ihracatı 71,2 milyon dolar civarındaydı. 2019 yılı ilk dört aylık verileri ihracatımızı koruduğumuzu ancak ithalatın yüzde 45 azaldığını göstermektedir. Hedefimiz, daralan ithalat pazarının yerli bitki kullanımı ile tamamlanması ve ihracatın artırılmasıdır. Halihazırda sektör üretiminin yaklaşık yüzde 6'sı dış pazara gönderiliyor. Yüzde 94’lük kısmı ise iç pazarda tüketiliyor." diye konuştu. Türkiye'nin en fazla Avrupa'ya süs bitkisi ihracatı yaptığını anlatan Dündar, "En çok Hollanda ve İngiltere’ye kesme çiçek ihracatımız var. Canlı bitkiler faslında ise 2018 yılında en çok ihracat Özbekistan’a yapıldı.

AB ülkelerine yapılan ağaç ve çalı ihracatında 2018 yılında yüzde 33’lük artış sağlandı. AB'ye yaptığımız ağaç ve çalı ihracatımız geçen yıl toplam ihracatımızın yüzde 45'ini oluşturdu. Bu yıl da ağaç ve çalı ihracatımızda artış söz konusu. Düzenlediğimiz tanıtımlarla bunu daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. AB’de hedef pazarlarımız Hollanda, Almanya ve İtalya olarak öne çıkıyor." bilgilerini verdi.

"Avrupa’ya boylu ağaç ihracatımız başladı"

Ahmet Dündar, Türkiye'nin farklı gen merkezlerinin ve üç ana floristik bölgenin kesiştiği bir noktada bulunmasından dolayı zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu aktararak, bitki türleri bakımından sahip olunan zenginliğin rekabet avantajı sağladığını belirtti.
Türkiye'de endemik bitki oranının yüksek olduğunu aktaran Dündar, şöyle konuştu:  "Böylesine zengin genetik kaynağı barındıran ülkemiz, süs bitkisi olarak değerlendirilen birçok türün de ana vatanıdır. Ticarete konu olan süs bitkileri içerisinde en güçlü olduğumuz grup içerisinde ağaç ve çalıların olduğu canlı bitkiler grubu. Üretim tekniklerinin gelişmesi, ürün kalitesinin artması ve standart üretimin gelişmesiyle bu grup uluslararası pazarda Türkiye’nin ticaretinin artmasını sağlayacaktır. Özellikle son yıllarda Avrupa’ya boylu ağaç ihracatımız başladı."

"Üreticiler belediye alımlarındaki istikrarsızlıktan muzdarip"

SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Dündar, süs bitkisi üreticilerinin en büyük alıcı konumunda bulunan yerel yönetimlerle daha fazla iletişim kurmak istediğini dile getirerek, yerli ürün kullanımının gelişmesi için yerel yönetimlerden destek beklediklerini söyledi.

Yerel yönetimlerin alım planlarını önceden yayınlamaları halinde yerli süs bitkisi üreticilerinin yıllık yetiştirme planlarını daha düzenli yapabileceğini söyleyen Dündar, şunları kaydetti:  "Yerel yönetimlerin ürün alım planlarını yapmaları ve bizimle, üreticilerle paylaşmaları, üreticilerimizin de üretim planlaması yapmalarına yardımcı olacaktır. Çünkü üreticiler en çok, belediye alımlarındaki istikrarsızlıktan dolayı ellerinde ürün kalmasından muzdarip durumda. Eğer bir üretim planlaması yapabilirlerse bu kayıpları en aza indirebilirler. Yerel yönetimlerden bir diğer beklentimiz de üreticiler olarak, fiyatlandırmaların kaliteye göre yapılması ve ürünlerin fiyat-kalite dengesinin korunması yönünde. Adil alımlarla üreticilerimizin ürünlerine hak ettiği değerin verilmesi ve haksız rekabetin önlenmesi de yerel yönetimlerden beklentimiz."

"SÜSBİR Portal’ı uluslararası pazara açtık"

Ahmet Dündar, Ar-Ge konusunda SÜSBİR'in kümelenme çalışmaları yaptığını ifade ederek, ayrıntılı saha çalışması yapıldığını söyledi.
SÜSBİR olarak web tabanlı bir satış portalını devreye aldıklarını ifade eden Dündar, "SÜSBİR Portal, 2 yıldır iç pazarda üreticilerin kendi arasındaki ticaretini ve belediyelerle olan ticaretini geliştirmek için kullanılıyordu. Şimdi SÜSBİR Portal’ı uluslararası pazara da açtık. Üyesi olduğumuz Avrupa Fidanlıklar Birliği (ENA) üyesi firmalar ve diğer tüm yurt dışı firmaları SÜSBİR Portal üzerinden Türkiye’de hangi bitkilerin üretildiğini görebilecek ve firmalarla direk iletişime geçerek alımlarını yapabilecekler. SÜSBİR Portal ihracatımızın gelişmesi için çok iyi bir araç olacak." değerlendirmesinde bulundu.  Dündar, 14-16 Kasım'da TÜYAP'ta düzenlenecek "2019 Flower Show'da sektörü bir araya getireceklerini ve fuara yurt dışından daha fazla alım heyetinin katılımı için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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