Avrupa’nın termosçusu... Şanlıurfa’da 1993 yılında kurulan Termosan Çelik ihracat ile büyüyor

SON yıllarda Anadolu’da kurulan birçok şirket farklı alanlarda yaptığı üretim ile öne çıkıyor. Bu şirketlerden biri de Termosan Çelik... 2013 yılında Türkiye’deki talebi ve açığı görerek termos üretimine yönelen Yılmaz, Dinçok ve Sonuç aileleri bugün Türkiye’nin en büyük termos ihracatçısı konumuna geldi. Şirketin Almanya’dan Hollanda’ya kadar 10’dan fazla Avrupa ülkesine termos ihraç ettiğini anlatan Termosan Çelik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Dinçok, şöyle konuştu:

“Şirketimiz, 2013 yılında 6’ncı teşvik bölgesi olan Şanlıurfa 2’nci OSB’de faaliyetlerine başladı. 15 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. 42 bin metrekare arazi içinde 15 bin metrekare kapalı alanda, günlük 6 bin adetlik üretim yapıyoruz. Bugün 150’den fazla çalışanı istihdam ediyoruz. Ortaklarım olan Cooker firması, yaklaşık 25 yıldan beri çeşitli ürünlerin yanı sıra yurtdışından termos ithalatı yapmakta iken bu ürünün ülkemizde üretilmesi noktasında anlaşma sağladık. 6 aylık proje değerlendirmemizin akabinde kollarımızı sıvayıp işimize odaklandık. Urfa’ya istihdam etme tarafında ve yan sanayiye de desteğimiz var. Yaklaşık 3 yıldan beri üretim yapmaktayız. 3 yılın sonunda geriye baktığımız zaman iç piyasanın yüzde 80’ine hakim olduk. Bunun akabinde hedefimiz ihracat noktasında da rekorlar kırmak. Çünkü Türk termosunu tüm dünya ülkelerine üretebilme şansına sahip olmak istiyoruz.”

2.4 MİLYAR DOLAR

İhracatın ilk olarak Mısır ile başladığını vurgulayan Dinçok, sonrasında Hollanda ve Pakistan ile devam ettiğini belirtti. İhracatta hedeflerinin ise Amerika pazarı olduğunu ifade eden Dinçok, “Amerika’da bu anlamda ciddi tüketim var. Sektörün büyüklüğü 2.4 milyar dolar. En fazla pay 96 milyon dolarla ABD’de. O yüzden biz Amerika’ya eğilmek istiyoruz. Bilhassa bizim ‘S’ serisi diye tabir ettiğimiz bireysel kullanımlarda çok fazla tüketim söz konusu. Bu Türkiye’de de bir ihtiyaç çünkü kamp ve piknik kültürü bizim aile yaşantımızın içerisinde... Amerika’da bizim ürünlerimize sıcak bakılmasına rağmen oradaki tüketim anlayışı farklı. Onların kendine özgü olan özel ürünlerini hali hazırda şu anda Ar-Ge’sini de yapmış olduğumuz Amerikan Projesi var” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin termos türevleri için her yıl yaklaşık 19.5 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirdiğini vurgulayan Dinçok, bu rakamı 2 yıl içinde 13.5 milyon dolara indirdiklerinin altını çizdi. Sektörün ithalatta çektiği zorluklardan bahseden Dinçok, “Çin en büyük ihracatçı konumunda şu an. 2.2 milyar dolarlık ihracatı var. İkincisi Tayland, 131 milyon dolarla. Bu sıralamada ilk 5’e 2023’te girmeyi hedefliyoruz. Showroom’a paralel olarak bir depo açma hedefimiz var. Muhtemelen bu konuda cazip merkezler olan Orta Doğu, Dubai olacak. Almanya ve Avrupa’da da olabilir” diye konuştu.

Ürün satışlarının yaklaşık yüzde 60’ını iç piyasa, yüzde 40’ını ise ihracatın oluşturduğunu kaydeden Dinçok, “Ulusal marketlerin hemen hemen hepsine ürün veriyoruz. Ülkemizin züccaciye ve promosyon sektörlerinin öncü kuruluşlarına da satış yapıyoruz. Türkiye’de şu anda her 10 haneden 7’sinde termos kullanılıyor. Yani ülkemizde de bu kültür gelişiyor. Firma olarak, hem yurt içi hem yurtdışı fuarlarına olabildiğince katılarak, ihracattaki oranını daha yukarılara taşıma arzusundayız. Ar-Ge departmanımız, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda yeni ürünler tasarlayıp üretebilme donanımına sahip” dedi.

2 MİLYON DOLARLIK YENİ YATIRIM

MEHMET Dinçok, ürün gamı hakkında ise şu ifadeleri kullandı: “2019 yılında Termosan olarak bünyemize katacağımız çeşitli ürünler; su termosu, bireysel kullanım termosları, kupa termos, kampçı termosları. Şu anda yaklaşık 15 çeşit ürünümüz var. Hızla ürün çeşitliliğine bağlı olarak sayı artıyor. Çeşit sayımız 100 de olabilir 200 de. Teknik altyapımız buna müsait. Sadece fabrika binamıza ekleme yapmak suretiyle ürün çeşitliliğimizi artırabiliriz. 2020’nin ilk çeyreğinde 8 litreden 16 litreye kadar bağ-bahçe su termos çeşitleri ve bireysel termos çeşitlerinin yanı sıra, kupa termos ve çocuk matara çeşitlerinin projelerini de hayata geçireceğiz. Ar-Ge ürünlerimiz var, bunlar 2020 yılı adına yatırım planımızda olan ürünler. İçi cam, dışında altın varak dediğimiz gold kaplama var. Ağırlıkta Orta Doğu ülkeleri için yapıyoruz. Yaklaşık 2 milyon dolarlık bir ek yatırımımız olacak bu ürünler için. İstihdamımız da yüzde 30 oranında artacak.”

KOBİ’LERE E-İHRACAT EĞİTİMİ BAŞLIYOR





AMAZON, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Boğaziçi Üniversitesi, Türk KOBİ’lerinin e-ticaretle ihracat yapmasını sağlamak üzere Türkiye genelinde e-ihracat eğitimleri başlatıyor. Protokol, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şahitliğinde, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ve Amazon Avrupa Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alex Ootes tarafından TOBB’da düzenlenen törende imzalandı. Türkiye genelinde TOBB’a bağlı ticaret ve sanayi odalarında düzenlenecek eğitim seminerlerini Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi uzmanları verecek. E-ihracata ilişkin fırsatlar, ihracat ile iş büyütme yolları ve Amazon’un sunduğu satış imkanları gibi başlıkları kapsayan eğitim seminerleriyle, Türkiye’nin 20 ilinde 40 eğitim semineri ile 2019-2020 dönemi boyunca 2 bin KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor.

DOĞRUDAN ULAŞABİLECEKLER

Rifat Hisarcıklıoğlu da imza töreninde yaptığı konuşmada, dijital teknolojilerle birlikte dünyanın daha hızlı dönmeye başladığına değinerek: “Bu hıza ayak uyduramayanlar savrulurken, uyum sağlayabilenler için müthiş fırsatlar var. Bu fırsatlardan biri de e-ihracat. KOBİ’lerimizin e-ihracat yapma becerilerini geliştirmek için Amazon ve Boğaziçi Üniversitesi ile yeni bir işbirliğine başlıyoruz. E-ihracat, ihracatçı sayımızla birlikte ihraç ettiğimiz ürün ve ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak için son derece etkili bir araç. Eskiden ihracatçı firmaların hedef pazarlarında bir satış ve pazarlama ağı kurmaları ya da ürünlerini satacak bir aracı bulmaları gerekirdi. Artık devir değişti. KOBİ’ler e-ticaret platformları sayesinde yurtdışındaki tüketicilere doğrudan ulaşabiliyorlar. Amazon ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde KOBİ’lerimize Avrupa’ya ihracat için Amazon platformunu nasıl kullanabileceklerini öğreteceğiz. KOBİ, ürününü Amazon üzerinden Avrupalı tüketiciye sunacak” dedi.

TÜRK MARKALARI ÖNEMLİ

İş birliği anlaşmasına yönelik konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin Türkiye’de iş dünyası ile küçük ve orta boy işletmelere yönelik birçok eğitim düzenlediğini, Türk özel sektörünün gelişimine katkı sağlamak üzere programlar yürüttüğünü belirtti.

Türkiye’den e-ihracat programıyla KOBİ’lere e-ticaretle ihracatın kapılarını açtıklarını belirten Amazon Avrupa Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alex Ootes: “Girişimci ruhuyla tanınan Türk KOBİ’lerini milyonlarca müşterimiz ile buluşturmaktan büyük heyecan duyuyoruz.”

FARK YARATANLAR... İTALYAN LEZZETLERİNE TÜRK DOMATESİ





TÜRKİYE’nin kuru domates ihracatında ilk sıralarında yer alan İzmir’de kurutulan domatesler, başta Avrupa olmak üzere 85 ülkeye ihraç ediliyor. Kilosu ortalama 3 Euro’ya ihraç edilen kuru domatesler özellikle kahvaltı sofralarını süslerken bazen de sos, makarna ve pizzalara lezzet katıyor. Bergama ilçesinde faaliyet gösteren BGC Tarım ve Gıda Satış Pazarlama Sorumlu Gonca Arman, şöyle konuştu: “Bu bir yaz domatesi ve mevsiminde yetişen ürünü 12 ay boyunca tüketiciye sunabiliyoruz. Dolayısıyla sadece ABD, Avrupa, Avustralya, Japonya gibi gelişmiş ülkelerde değil yavaş yavaş gelişmekte olan ülkeler de mutfağında da yer almaya başladı. Kuru domates ihracatında İtalya’nın yoğun talebi olduğunu görüyoruz.”

FUAR TAKVİMİ... PROMEXPO 9 EKİM’DE KAPILARINI AÇIYOR





KURUMSAL Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarı (PROMexpo), 9-12 Ekim’de CNR Expo’da tüketicilerle buluşacak. Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneğinden (PROMOTÜRK) yapılan açıklamaya göre, üretim kabiliyeti ve ürün kalitesiyle promosyon sektörünü 100 milyar TL’lik hacme ulaştırmayı hedefleyen PROMOTÜRK, kaliteli ürün çeşitliliği ve uygun fiyat seçenekleriyle 9-12 Ekim’de promosyon sektörünün en büyük uluslararası fuarı olarak gösterilen PROMexpo’yu düzenleyecek. PROMOTÜRK, PROMexpo’yu, Avrupa’nın en büyük promosyon fuar organizatörü Alman PSI iş birliği ile hayata geçirecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen PROMOTÜRK Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Gürz, dünyada kalite noktasında promosyon üretimi yapan birçok ülkeden Türkiye’nin çok daha iyi olduğunu belirtti.