Avrupa’nın kombisi Türkiye’den
İklimlendirme sektöründeki yatırımlarına devam eden Baymak, KRC Proje ile Ataşehir’de bir showroom açılışı gerçekleştirdi. Bu deneyim merkezinde tasarruflu ve çevreci ürünler sergilenecek.
Baymak olarak Türkiye’nin her yerinde münhasır bayi örgütlemesiyle istihdam yaratmaya devam ettiklerini söyleyen Baymak CEO’su Ender Çolak, “2018’de de önemli bir atılımla büyüyerek başta İstanbul olmak üzere birçok kentimizde geçtiğimiz 3 yıla göre ciddi bir pazar payı elde ettik. 6 yılda bayi sayımızı yüzde 180 oranında büyütmemiz bunun en somut örneği oldu” dedi. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde yaklaşık 17 milyon Euro’luk yatırımla sektördeki ataklarına devam edeceklerine dikkat çeken Çolak, Avrupa’da satılacak olan yoğuşmalı kombi projesini tamamladıklarının bilgisini de verdi. Üretiminin Türkiye’de yapılacağı Brötje StarTec Premix kombi, Türkiye’den sonra 2020 yılı içerisinde özellikle batı Avrupa ülkelerinde de satışa hazır hale getirilecek.
RUSYA’YA 30 BİN KOMBİ
İhracat tarafında da bu yıl önemli hamlelere imza attıklarının altını çizen Çolak, “65 ülkeye ihracat yapan bir şirket olarak, hizmet verdiğimiz İklimlendirme sektöründe liderliğimizi sürdürüyoruz. BDR THERMEA’nın da gücüyle, sahip olduğumuz teknoloji ve iş yapış biçimi ile bir dünya markası olma yolunda hareket ediyoruz. 2019 yıl sonu itibarıyla BDR Thermea Group’un markası olan ısıtma sektörünün en köklü markası De Dietrich de artık Baymak bünyesinde yer alacak. Böylece artık üst segmentte de pazarda varlık göstereceğiz” dedi. Almanya ve Fransa’nın boyler ihtiyacı ve kazan tedariğinin Baymak tarafından sağlandığı bilgisini paylaşan Çolak, “Ocak itibariyle Almanya’ya Brötje markasıyla boylerleri satmaya başlayacağız. Öte yandan geçen yıl henüz birkaç bin ile satışa başladığımız Rusya’ya bu yıl 30 bin kombi üretip sattık. Bu yatırımlarla Avrupa’nın kombi ve boyler merkezi olmaya başladık. Hedefimiz ihracata yaptığımız bu katkıyı içeride istihdam ile de destekleyip ülkemize değer katmak” diye konuştu.
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