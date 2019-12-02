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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
02.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Avrupa’nın kombisi Türkiye’den

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Avrupa’nın kombisi Türkiye’den

İklimlendirme sektöründeki yatırımlarına devam eden Baymak, KRC Proje ile Ataşehir’de bir showroom açılışı gerçekleştirdi. Bu deneyim merkezinde tasarruflu ve çevreci ürünler sergilenecek.

Baymak olarak Türkiye’nin her yerinde münhasır bayi örgütlemesiyle istihdam yaratmaya devam ettiklerini söyleyen Baymak CEO’su Ender Çolak, “2018’de de önemli bir atılımla büyüyerek başta İstanbul olmak üzere birçok kentimizde geçtiğimiz 3 yıla göre ciddi bir pazar payı elde ettik. 6 yılda bayi sayımızı yüzde 180 oranında büyütmemiz bunun en somut örneği oldu” dedi. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde yaklaşık 17 milyon Euro’luk yatırımla sektördeki ataklarına devam edeceklerine dikkat çeken Çolak, Avrupa’da satılacak olan yoğuşmalı kombi projesini tamamladıklarının bilgisini de verdi. Üretiminin Türkiye’de yapılacağı Brötje StarTec Premix kombi, Türkiye’den sonra 2020 yılı içerisinde özellikle batı Avrupa ülkelerinde de satışa hazır hale getirilecek.

RUSYA’YA 30 BİN KOMBİ

İhracat tarafında da bu yıl önemli hamlelere imza attıklarının altını çizen Çolak, “65 ülkeye ihracat yapan bir şirket olarak, hizmet verdiğimiz İklimlendirme sektöründe liderliğimizi sürdürüyoruz. BDR THERMEA’nın da gücüyle, sahip olduğumuz teknoloji ve iş yapış biçimi ile bir dünya markası olma yolunda hareket ediyoruz. 2019 yıl sonu itibarıyla BDR Thermea Group’un markası olan ısıtma sektörünün en köklü markası De Dietrich de artık Baymak bünyesinde yer alacak. Böylece artık üst segmentte de pazarda varlık göstereceğiz” dedi. Almanya ve Fransa’nın boyler ihtiyacı ve kazan tedariğinin Baymak tarafından sağlandığı bilgisini paylaşan Çolak, “Ocak itibariyle Almanya’ya Brötje markasıyla boylerleri satmaya başlayacağız. Öte yandan geçen yıl henüz birkaç bin ile satışa başladığımız Rusya’ya bu yıl 30 bin kombi üretip sattık. Bu yatırımlarla Avrupa’nın kombi ve boyler merkezi olmaya başladık. Hedefimiz ihracata yaptığımız bu katkıyı içeride istihdam ile de destekleyip ülkemize değer katmak” diye konuştu.

 

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