Avrupa'nın kalkanı Almanya, ihracatın yüzde 10'unu sırtladı
Almanya, yılın ilk yarısında Türkiye'den 7 milyar 443 milyon dolarlık ürün ihraç ederek ülke dış satımının yüzde 10'unu tek başına karşıladı.
Avrupa'nın kalkanı olarak nitelendirilen ülkeye ilk yarıda en fazla ürün ihraç eden sektör 2,2 milyar dolarla otomotiv olurken, otomotivi, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. Türkiye'nin 780 milyon dolarlık fındık ve mamulü ihracatının 157 milyon dolarının gerçekleştirildiği Almanya, sektörün her 5 ürününden birini satın almış oldu.
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