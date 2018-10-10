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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
10.10.2018 - 10:05, Son Güncelleme:

Avrupa’nın en pahalı ülkesi İzlanda oldu

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Avrupa’nın en pahalı ülkesi İzlanda oldu

Avrupa’daki 30 ülkeyi kapsayan araştırmaya göre, Avrupa’nın en pahalı ülkesi İzlanda olurken, en ucuz ülkesi Bulgaristan olarak kayıtlara geçti.

MEDYA takibinin önemli kurumu Ajans Press, sadece Avrupa ülkelerini konu alan pahalılık araştırmasını inceledi. Ajans Press’in Alman araştırma şirketi Statista verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Avrupa’nın en pahalı ülkesi İzlanda olarak belirlendi. Böylelikle İzlanda’nın pahalılık oranı yüzde 171 olarak görülürken, son 17 yılda ise yüzde 33,9 oranında daha fazla pahalılaşma yaşadığı kaydedildi. İzlanda’yı yüzde 165,9 pahalılık oranı ile İsviçre takip ederken, en pahalı üçüncü Avrupa ülkesi yüzde 151,9 oranı ile Norveç olarak görüldü. Bulgaristan ise yüzde 44 pahalılık oranına sahip olarak Avrupa’nın en ucuz ülkesi olarak kayıtlara geçerken, Türkiye’nin ise bu listede olmaması dikkat çekti.

MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen incelemede, yıl içerisinde hayat pahalılığı ile ilgili 32 bin 312 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, özellikle son aylarda yaşanan kurdaki dalgalanmalar sebebiyle temel tüketim malzemelerindeki artışın medyanın da önemli gündem maddeleri arasında olduğu tespit edildi.

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