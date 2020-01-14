Avrupa’nın en güçlüsüyüz

BÖYLE BİR KURULUŞ YOK

Gülal, TMSF’nin asıl işinin mevduat sigortası faaliyeti olduğunu ifade ederek, sistemin sigortası olduğunu söyledi. Sigorta limitinin ödenmesini temin etmek için bankalardan periyodik olarak onbindesel oranlarla prim topladıklarını anlatan Gülal, bu şekilde oluşan seviyenin 48.2 milyar lira olduğunu kaydetti. Avrupa’da bu rezerve sahip sigorta kuruluşu olmadığını vurgulayan Gülal, “Burada önemli olan sigortalı mevduatı karşılama oranı. ABD’de yüzde 1 seviyesinde, Avrupa’da yüzde 0.5 noktasında” diye konuştu. Mevduat garantisi 100 bin lirayken karşılama oranının yüzde 8 seviyesinde olduğunu dile getiren Gülal, mevduat garantisi sınırı 150 bin liraya çıkarıldıktan sonra oranın biraz indiğini ve yüzde 6.9’a gerilediğini kaydetti. Gülal, yüzde 6.9’luk oranın da dünyadaki en iyi oranlardan birisi olduğunu vurguladı. 2001 yılından itibaren herhangi bir bankacılık krizi yaşanmadığına dikkat çeken Gülal, bu süreçte sadece Bank Asya ile ilgili bir ödemede bulunduklarını bunun da 977 milyon lira olduğunu kaydetti.

MEVDUAT SİGORTASI NEDİR



Tasarruf mevduatı ve katılım fonu sigortası, mevduat ve katılım bankalarının (kredi kuruluşlarının) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (BDDK) faaliyet izinlerinin kaldırılması durumunda, hak sahiplerinin maruz kalacağı kayıpların devlet veya bu amaçla kurulmuş bir kurum tarafından kısmen ya da tamamen ödenmesinin garanti edilmesi anlamına geliyor. Türkiye’de mevduatın sigortalanması yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ait. Sınır geçen yıl 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı. Bir bankanın krize girmesi ve faaliyet izninin kaldırılması durumunda vatandaşın o bankadaki mevduatının 150 bin lirası TMSF tarafından ödenebilmesi anlamına geliyor. Bir gerçek kişinin birden fazla mevduat bankasındaki hesapları her bir banka için ayrı ayrı hesaplanıyor. Örneğin bir kişinin A bankasında 50 bin lira, B bankasında 180 bin liralık mevduatı varsa, A bankasındaki 50 bin lira ve B bankasındaki 150 bin lira sigorta kapsamında, 30 bin lirası ise kapsam dışında kalacak. Bu durumda sigortalanan toplam mevduat 200 bin lira olacak.