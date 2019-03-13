Avrupa'nın en büyüğü... Yarın açılıyor

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tüm birimleri tek seferde inşa edilen 3. büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesinin resmi açılışı yarın gerçekleştirilecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak hastane ile Türkiye, en büyük şehir hastanesine kavuşacak.

Ankara Şehir Hastanesi; Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri, Elazığ, Eskişehir ve Manisa'dan sonra hizmete giren 9. şehir hastanesi olacak. Sağlık kampüsü tam kapasiteyle hizmete girdiğinde, günlük 30 bine yakın hasta kabulü öngörülüyor.

Hasta kabulüne 7 Şubat'ta başlayan hastane bünyesinde, ilk olarak Kalp ve Damar Cerrahisi, Genel Hastane, Nöroloji-Ortopedi, Onkoloji kuleleri hizmete açıldı.

Hasta kabulüne başlandığı günden itibaren 104 bin poliklinik ve 17 bin acil muayenenin yanı sıra 2 bin 815 ameliyat yapıldı. Hafta içi günlük 7 bin muayene, günlük ise 600 acil muayene gerçekleştirildi.

Toplam yatak kapasitesi 3 bin 633 olan hastanede, Genel Hastane 586, Kalp ve Damar Hastanesi 470, Nöroloji Ortopedi Hastanesi 506, Çocuk Hastanesi 555, Kadın-Doğum Hastanesi 518, Onkoloji Hastanesi 598, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) 100 ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ise 300 yatakla hizmet verecek. Ankara Şehir Hastanesinde, içerisinde tuvalet ve banyosu

yer alan 2 bin 117 nitelikli hasta odası ve Türkiye'nin en özellikli ameliyatlarının yapılacağı, yüksek hijyen seviyesinde şartlandırılmış, uluslararası standartlarda donanıma sahip 131 ameliyathane yer alıyor.

Ameliyat esnasında anjiyografi yapılabilen hibrit ameliyathaneye sahip olan şehir hastanesinde, ayrıca her branştan 904 poliklinik bulunuyor. Hastanede, hasta parametrelerinin en yüksek seviyede takip ve ölçümüne olanak sağlayan 674 yatak kapasitesine sahip yoğun bakım ünitesi de yer alıyor. Hastane ayrıca, kemoterapi ünitesinde 127 koltuk, diyaliz merkezinde 38 yatak, iyot tedavi servisinde 10 yatak ve yanık tedavi ünitesinde ise 24 yatağa sahip.

Türkiye'nin en büyük laboratuvarını barındıran hastanede, tüm hizmetler dijital ortamda yürütülecek. Kampüste, ambulans helikopterler için 2 ayrı heliport bulunuyor. Sağlık kampüsü tam kapasiteyle hizmete girdiğinde günlük 30 bine yakın hasta kabulü öngörülüyor. Acil servise ise günlük ortalama 8 bin giriş olacağı tahmin ediliyor.

"10 ŞEHİR HASTANESİ DAHA HİZMETE GİRECEK"

Geleceğin hastaneleri olarak nitelendirilen şehir hastaneleri projesi, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ikinci fazında hayata geçirildi.

Programda, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) Modeli ile 44 bin 418 yatak kapasiteli toplam 31 proje yer alıyor.

2017-2018 döneminde hizmete giren şehir hastaneleri toplam 8 bin 358 yatak ile hizmet veriyor. Bu yıl da Ankara Şehir Hastanesi kısmi olarak hizmete girdi.

Hizmete alınan diğer şehir hastaneleri ve yatak kapasiteleri şöyle:

"Mersin Şehir Hastanesi (1294), Yozgat Şehir Hastanesi (475), Isparta Şehir Hastanesi (755), Adana Şehir Hastanesi (1550), Kayseri Şehir Hastanesi (1607), Elazığ Şehir Hastanesi (1038), Eskişehir Şehir Hastanesi (1081), Manisa Şehir Hastanesi (558), Ankara Şehir Hastanesi (3 bin 633)."

Hizmete giren şehir hastanelerinde bu yıl Ocak ayı itibarıyla, 1 milyon 243 bin 839 ayakta muayene yapılırken, 1 milyon 23 bin 220 poliklinik, 305 bin 378 acil muayene yapıldı. Şehir hastanelerinde yatak doluluk oranı yüzde 83,6'ya ulaştı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi, Kütahya Şehir Hastanesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri, Gaziantep Şehir Hastanesi, Kocaeli Şehir Hastanesi, İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ve Şanlıurfa Şehir Hastanesi hizmete girmesi planlanan hastaneler arasında yer alıyor.

ANKARA ŞEHİR HASTANESİNE ULAŞIM

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Ankara Şehir Hastanesine rahat bir ulaşım için hazırladığı yol projesi kapsamında, kentin dört bir yanından bölgeye ulaşım sağlayacak 33 kilometre uzunluğunda bulvar, 29 köprülü kavşak, geçit, 2 köprü, 2 alt geçit ve 2 tünelden oluşan dev projeye imza atıyor.

İlk etapta, projenin en önemli kısımlarından biri sayılan 3 katlı ODTÜ Teknokent Kavşağı'nı tamamlayan Büyükşehir ekipleri, Angora Bulvarı'nı hastane bölgesine bağlayacak olan Hacettepe Üniversitesi Çok Katlı Köprülü Kavşağı'nı ve dev bulvarı da hastanenin açılışına yetiştirmek için çalışma yürüttü.

Hacettepe Üniversitesi önü çok katlı köprülü kavşağı ile üst geçtiler, 3 geliş ve 3 gidiş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşurken, trafik akışı Angora Bulvarı'ndan Hacettepe-Beytepe Kampüs Yolu Dumlupınar Bulvarı istikametine doğru 2 şeritten sağlanacak.

Hastane bölgesine ulaşım konusunda Eskişehir Yolu trafiğine de büyük rahatlık sağlayacak proje kapsamında ayrıca, Büyükşehir Belediyesi, Dumlupınar Bulvarı Eskişehir yönünde ilerleyen araçların, Danıştay, AFAD ile Tarım ve Orman Bakanlığının karşısına, üst geçit köprüsü kullanarak Ankara Şehir Hastanesine dönüş yapabilmesini sağlayacak köprünün yapımı da tamamlandı.

Köprü, 288 metre uzunluğunda 2 şeritli olarak trafiğe açılırken, yolun her iki tarafından asansörle geçişi sağlayacak 2,5 metre genişliğinde ve 108 metre uzunluğunda yaya geçidi ile de hizmet verecek.



