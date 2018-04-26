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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
26.04.2018 - 11:15, Son Güncelleme:

Avrupa'ya da Tosçelik borusu

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Avrupa'ya da Tosçelik borusu

Doğu Avrupa’nın en önemli enerji projelerinden biri olan BRUA Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin borularını Tosçelik üretecek. Tosçelik, Bulgaristan, Romanya ve Avusturya’yı birbirine bağlayacak olan BRUA Projesi’nde Romanya hattının boruları için düzenlenen ihalede yerli ve yabancı rakiplerini geride bıraktı. 127 milyon Euro’luk ihaleyi kazanan Tosçelik Spiral Boru, 478 km uzunluğunda doğal gaz borusu ve bağlantı ekipmanlarını temin edecek...

Dört ülkede 20’yi aşkın tesisiyle global çelik üreticisi olan Tosyalı Holding, uluslararası bir ihalede daha rakiplerini geride bıraktı. Tosçelik Spiral Boru, Romanya Doğal Gaz İdaresi TRANSGAZ tarafından açılan boru ihalesini kazanarak uluslararası projelerine bir yenisini ekledi.

Tedarik sözleşmesi 23 Nisan'da imzalanan 127 milyon Euro’luk ihale kapsamında Tosçelik Spiral Boru, 478 kilometre uzunluğundaki doğal gaz boruları ve bağlantı ekipmanlarını temin edecek.

Avrupa’nın en önemli enerji projelerinden biri olan BRUA kapsamında 32” çapında ve 478 km uzunluğunda doğal gaz boruları ve bağlantı ekipmanları, Tosçelik kalitesiyle, hat boyunca 14 stok sahasına teslim edilecek; boru hattının 4,4 bcm’lik taşıma kapasitesi olacak.

Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya’yı birbirine bağlayacak olan ve bu ülkelerin baş harflerinden oluşan BRUA Doğal Gaz Boru Hattı, Bulgaristan ile Romanya’dan 2019 yılına kadar Avusturya’ya 1,75 milyar metreküp, 2022 yılında ikinci etap tamamlandığında ise toplam 4,4 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak. Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından finansmanı sağlanan BRUA projesinin Romanya bölümü, 18 ayda tamamlanacak.

TANAP’IN DA TEDARİKÇİSİ
Cezayir’de 500 km, Tunus’ta ise 400 km’lik doğal gaz boru hattı projelerinin ardından Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) 470 km’lik bölümünün boru ve ekipman tedarikçisi olan Tosçelik Spiral Boru, kazandığı bu son ihaleyle uluslararası projelerinin boru tedarikçisi unvanını pekiştirdi. Yurt içinde de birçok altyapı projesinde yer alan Tosçelik Spiral Boru, son olarak Devlet Su İşleri’nin Gaziantep-Trabzon ve Elazığ şehirlerine içme suyu ulaştıran projelerine toplam 200 bin tonluk boru tedarik etti.

 

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