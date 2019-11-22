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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.11.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Avrupalılar Türk züccaciye ürünlerini tercih ediyor

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Avrupalılar Türk züccaciye ürünlerini tercih ediyor

Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz "Bu yıl 9 ayda ihracatımız yaklaşık yüzde 2'lik bir büyümeyle 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sene sonu ise 5,5 milyar dolarlık hacme ulaşmayı hedefliyoruz. 2020 hedefimiz ise 6 milyar doların üzerine çıkmak" dedi.

 Züccaciye sektörünün yılın 9 ayında 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiği ve bu ihracatın yarısının AB ülkelerine yapıldığı bildirildi.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektör olarak her geçen yıl büyüdüklerini söyledi.
Bir dönem ithalat yapan sektörken bugün kendi ürünlerini üreten ve yurt dışına satan bir konuma geldiğine işaret eden Öksüz, 2018'de 4,7 milyar dolarlık ihracat, 1,1 milyar dolarlık da ithalat yaptıklarını kaydetti.

İhracat fazlası veren bir sektör olduklarını vurgulayan Öksüz, "Bu yıl 9 ayda ihracatımız yaklaşık yüzde 2'lik bir büyüme ile 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sene sonu ise 5,5 milyar dolarlık hacme ulaşmayı hedefliyoruz. 2020 hedefimiz ise 6 milyar doların üzerine çıkmak." dedi.

Her yıl yüzde 15 büyümeyi amaçladıklarını aktaran Öksüz, ihracatı artırmak için düzenlenen çalıştaylara, fuarlara, zirve toplantılarına büyük önem verdiklerini dile getirdi.

"ÜRÜNLERİN KALİTESİ AVRUPA'YI TÜRKİYE'YE ÇEKİYOR"

Türk ürünlerinin dünya piyasasında önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Öksüz, özellikle Avrupalıların Türk ürünlerine ilgi gösterdiklerini vurguladı.
"İhracatımızın yüzde 50'sini Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştiriyoruz." diyen Öksüz, şöyle devam etti:

"Kalite standardına bu kadar önem veren AB ülkelerine bu denli çok ihracat yapıyor olmak, Türkiye'de züccaciye sektörü üreticilerinin ne kadar kendini geliştirdiğini gösteriyor. AB'ye bu kadar ihracat yapabilmek Türk ürünlerine karşı ilginin son derece yüksek olduğu anlamına geliyor. Avrupa, Türk ürünlerini kullanıyor. Ürünlerimizin kalitesi Avrupa'yı Türkiye'ye doğru çekiyor. Zaten Çin ile yaşanan 'ticaret savaşlarından' dolayı Avrupa yeni bir arayış içerisinde. Biz de bu şekillenme içerisinde layık olduğumuz yeri almak için çalışıyoruz."

Öksüz, ihracatın yüzde 10'unu İngiltere'ye yaptıklarını, diğer kalan ihracat pazarını ise Almanya, Fransa, İtalya, İsrail ve ABD'nin oluşturduğunu anlattı.

"İTHALATTA YÜZDE 31'LİK DÜŞÜŞ YAŞANDI"

Bu arada, sektörde ithalatı düşürmek adına önemli girişimler yapıldığına değinen Öksüz, her geçen yıl ithalatta çift haneli bir düşüş yaşandığını kaydetti.
Türk insanının çok girişimci olduğunu ve bunun sektörlerine de yansıdığını belirten Öksüz, 2-3 firmanın bir araya gelerek, ithal edilen ürünlerin Türkiye'de nasıl üretilebileceği yönünde önemli adımlar attığını söyledi.

İlerleyen süreçte bu çabaların artacağına işaret eden Öksüz, "Türkiye'de üretilemeyen ürünlerin üretimi konusunda çözüm arayışları içindeyiz. Sadece bu yıl ithalatta yüzde 31'lik bir düşüş yaşandı. Gelecek yıllarda da ithalatta düşüşler devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'da düzenlenen 7. Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici ve Marka Buluşmaları Zirvesi'nde de yerli yabancı firmaları bir araya getirdiklerini aktaran Öksüz, zirve yaklaşık 500 milyon dolarlık bir ticaret bağlantısı yapılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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