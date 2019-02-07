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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.02.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Avrupalı otomotiv üreticileri çevreci arabalara yöneldi

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Avrupalı otomotiv üreticileri çevreci arabalara yöneldi

Son yıllarda artan çevre duyarlılığına otomotiv sektörü de kayıtsız kalmazken, dünyaca ünlü lüks araç üreticilerinin birçoğu "çevre dostu" araçlar üretmeye ağırlık verdi.

Dizel motorlu araçlarda zararlı emisyon oranının, izin verilenin çok üzerinde çıkması karşısında sıkı önlemler alınmaya başlandı. 
Son 30 yılın eğilimlerine bakıldığında Avrupa'daki dizel kullanımı yüzde 55'lerden 30'lara gerilerken, Türkiye'de ise yüzde 20'lerden 60'lara çıktı. 
Birçok markanın dizel motorlarının yerine benzinli ve hibrit teknolojili motorlar geldi. Geçen yıl Türkiye'de 4 bine yakın hibrit, sadece 155 elektrikli otomobil satışı oldu. Toplam otomobil satışı ise yarım milyona yakın gerçekleşti. 

Toyota'nın Sakarya'daki fabrikasında, geçen yıl araçların üçte ikisinden fazlası hibrit teknolojisiyle üretildi. 

ÜRETİCİLER, DİZEL MOTORU TERK EDİYOR 

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Porsche, Toyota, Fiat, Chrysler, Dodge, RAM, Alfa Romeo, Lancia ve Maserati markalarının yeni modellerinde gelecek dönemde dizel motorlara yer verilmeyecek. 


Bazı kentlerinde hava kirliliğini engellemek için belli yaşın üzerindeki dizel motorlu araçların kullanımı da yasaklanan Almanya'da otomobil üreticileri hibrit ve elektrikli araç üretimine ağırlık vermeye başladı. 

Ürettiği spor arabalarla sektörde önemli yere sahip Porsche, verimliliği artırmak için içten yanmalı motor ile elektrik motorunu birleştirdiği hibrit modellerini satışa sundu. 

Porsche'nin elektrikli otomobillere bakış açısını en iyi gösteren çalışmayı Mission E konsept otomobili oluşturuyor. Söz konusu konsept otomobilde yalnızca elektrikli motor yer alırken, performans verilerinde düşüş yaşanmıyor. 

Porshce, yenilediği modelleri "Panamera" ve "Cayanne"de hibrit motorlu modellerini satışa çıkardı. Alman üreticinin bazı modellerinde de bu hibrit motoru kullanması bekleniyor. 

Lüks otomobil üreticisi Bentley de bazı modellerinde hibrit motorlu versiyona geçti. Bentley'in, hibrit motorlu alternatiflerini oluştursa da yakın zamanda yalnızca elektrik motorlu araçlarla pazarda yer alması bekleniyor. 

Japon otomotiv firması Toyota, geçen yıl Avrupa'da, bu sene ise Türkiye'de dizel motorlu araç satışını durdurdu, Volvo da çevre dostu modellerde üretimini artırmaya karar verdi. 

SEKTÖRÜN GELECEĞİ "HİBRİT OTOMOBİLLER" 

Son yıllardaki atılımlarına bakıldığında otomobil sektörünün geleceğinin "hibrit" araçlarda olduğu görülüyor. 

Hibrit otomotiv, özellikle trafiğin yoğun olduğu anlarda aracın benzin motorunun yerine elektrik motoruyla çalışmasını sağlayarak, yakıt tüketiminde önemli tasarruf sağladığı için sürücüler tarafından tercih ediliyor. 

Hibrit otomobil teknolojisini teşvik eden ülkelerin birçoğunda önemli oranda vergi indirimlerine gidilirken, Türkiye'de de ileriki dönemde bunun uygulanacağı tahmin ediliyor. 

Sürücüsüne düşük yakıt tüketimine rağmen yüksek performans başta olmak üzere birçok avantaj sağlayan hibrit arabaların, çevreye diğer araçlara göre daha az zarar veriyor olması da çoğu ülkede teşvik edilmesinin en önemli nedenlerinin başında geliyor. 

Hibrit otomobillerin şarj edilmeye gerek duymaması ve kendi elektrik enerjisini kendisinin üretmesi de dikkati çekiyor. 

Frene basıldığında da kendini şarj eden hibrit sistem, trafikte ve kırmızı ışıkta aracın harekete geçmesi sırasında meydana gelen aşırı yakıt tüketimini engelliyor. 

Motorda ses ve gürültünün minimum seviyeye inmesi ve düşük zararlı gaz salınımı da hibritin tercih edilmesinin bir diğer nedeni olarak biliniyor. 
Türkiye'de tüketicilerin kullandığı hibrit otomobiller arasında BMW, Hyundai, Renault, Toyota gibi markalar bulunuyor. 

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