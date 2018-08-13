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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
13.08.2018 - 01:29, Son Güncelleme:

Avrupa’dan Trump’a Türkiye tepkisi

Ali VARLI
Ali VARLI
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
Avrupa’dan Trump’a Türkiye tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye yönelik ekonomik yaptırımlarına karşı Avrupa tepki gösterdi. Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Türkiye’nin Avrupa için önemli olduğunu belirterek, “Bu ticari savaş ekonomik büyümeyi yavaşlatır ve hepimize zarar verir” dedi. İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero ise Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde finansal denge açısından önemli rol oynadığını vurguladı.

AMERİKA Birleşik Devletlerinin (ABD) Türk ürünlerine yönelik gümrük vergisi artırımı kararı Almanya’yı da rahatsız etti. Başbakan Angela Merkel’in hükümet içindeki sağ kolu olarak bilinen Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ABD’nin başlattığı ticari savaşın, dünyanın ekonomik büyümesini olumsuz etki yapacağını belirterek “Bu ticari savaş ekonomik büyümeyi yavaşlatır ve zarar verir. Yeni güvensizliğe yol açar” dedi. Alman Bakan Altmaier, artan gümrük vergilerden Amerikan halkının zarar görebileceğini de şu sözlerle dile getirdi: “Geçmişte gördük; Ticaret savaşlarında ürün fiyatları artacağı için en büyük sıkıntıyı tüketici çeker. Dünya genelinde düşük gümrük vergilerine, daha fazla açık pazarlara ve daha az korumacılığa ihtiyacımız var.”

EKİM AYINDA TÜRKİYE’DE

Pazar günleri yayınlanan Alman Bild am Sonntag Gazetesi’ne konuşan Altmaier, önümüzdeki ekim ayında Türkiye’yi ziyaret edecek. Altmaier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 ve 29 Eylül’de Berlin’e yapacağı iki günlük resmi ziyaretinden sonra kalabalık bir heyet ile Ankara’ya gelecek. Altmaier’in Ankara’da ekonomi ve enerji alanında görüşmeler yapacak. Altmaier, Türkiye ziyaretiyle ilgili ise şunları söyledi: “Ankara’da ekonomi ve enerji bakanlarıyla görüşeceğim. Benim görevim Türkiye’de faaliyet gösteren yedi binin üzerinde Alman şirketlerinin çıkarını korumak. Biz Türkiye’nin istikrarlı ve demokratik bir ülke olmasını istiyoruz. İyi ekonomik ilişkiler buna hizmet eder.”

AVRUPA İÇİN ÖNEMLİ

Ankara’ya yapacağı ziyaret öncesi Türkiye ile iyi ekonomik ilişkiler kurmayı hedeflediklerini belirten Altmaier, “Bizim Türk ortaklarımız Alman vatandaşlarının koruması söz konusu olduğunda taviz vermediğimizi biliyor. Aynı zamanda 80 milyonluk nüfusu olan, NATO üyesi bir ülke ile ekonomik ilişkileri yeniden düzeltmek de söz konusu. Türkiye Avrupa’nın güvenliği anlamına gelen bir ülke. Ankara ile mülteci konusunda harika bir işbirliğimiz var. Türkiye’de seçimler geride kaldı. Şimdi nesnelliğe dönüş şansımız var”dedi.

 

TÜRKİYE, AVRUPA’NIN KRİTİK BİR OYUNCUSU

İTALYA Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye’ye dayanışma mesajı geldi. İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero, Il Foglio gazetesine verdiği mülakatta Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde finansal denge açısından önemli rol oynadığını vurguladı.

Moavero, Türk lirasındaki düşüşle ilgili olarak şunları söyledi: “İlk düşüncem, Akdeniz’in ticari ve mali dengesi açısından kritik bir oyuncu da olan, önemli bir ülke ile dayanışma göstermektir. Böyle bir kriz durumu herkes için kötü bir haberdir ve hepimizin üzerimize düşen yakınlığı göstermesini, aynı zamanda da Türk lirasının çöküşünün kısa vadedeki olası sonuçlarına karşı teyakkuzda olmasını gerektirir.”

 

 

TÜRK ÇELİK ŞİRKETLERİ ABD’YE DAVA AÇACAK

ABD Başkanı Trump, cuma sabahı kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin Türkiye’den ithal ettiği çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük tarifesi oranlarını iki katına çıkartarak bu ürünlere sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 20 gümrük vergisi uygulamak için talimat verdiğini bildirmişti. DW Türkçe’ye konuşan Çelik Federasyonu Başkanı Namık Ekinci, ABD’nin 13 Ağustos’ta yürürlüğe koyacağı yeni yaptırımlar sonrasında ABD’ye gerçekleştirilen yaklaşık 1.1 milyar dolarlık çelik ihracatının tamamen sıfırlanacağını söyledi. ABD pazarına yıllık toplam 2 milyon ton civarında ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Ekinci, “Zaten yüzde 25 ek vergi üzerine yüzde 50 daha vergi getirilmesi ABD’ye ihracatımızı tamamen bitirecek bir gelişme. Bu kararın hiçbir hukuki geçerliliği yok. Bu nedenle biz sektör olarak ABD’deki avukatlarımız kanalıyla, Trump’ın bu kararına karşı orada bir dava açmaya hazırlanıyoruz. Sadece Türkiye’ye yönelik bir ekonomik yaptırım kararı ABD yasalarına da Dünya Ticaret Örgütü kurallarına da uygun değil. Ama bu dava süreci bile bizim 2-3 yıl ABD’ye ihracatı unutmamız anlamına geliyor. O yüzden dileğimiz bu sorunun siyasi yollarla çözümlenmesi” dedi.

 

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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