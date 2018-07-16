Avrupa’dan Airbnb’ye şeffaflık uyarısı
AVRUPA Birliği (AB), internet üzerinden rezervasyon ve konaklama hizmeti sağlayan Airbnb’ye tüketici kurallarına uygun davranma ve fiyatları şeffaf biçimde sunma uyarısınında bulundu.
AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Airbnb kullanıcı şart ve koşullarının AB tüketici kuralları ile uyumlu ve fiyatların da şeffaf hale getirilmesi talep edildiği belirtildi.
Airbnb’nin ağustos sonuna kadar faaliyetlerini AB tüketici mevzuatına uygun hale getirmek için çözümler sunması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, değişikliklerin yetersiz bulunması halinde cezai işlem uygulanabileceği kaydedildi.
AB Komisyonu Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Üyesi Vera Jourova, “Popüler olmak, AB tüketici kurallarına uygun davranmamanın bahanesi olamaz” ifadesini kullandı.
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