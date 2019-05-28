Avrupa’daki kafelere ikitelli çerezliği

Beyhan Baycar, 1999 yılında yurtdışında bir fuara katıldı. Avrupa’nın önde gelen mutfak eşyacılarının yer aldığı fuarda “Ahşap görünümlü, plastik ürünler” dikkatini çekti. Bunu nasıl yaptıklarını araştırırken, hammaddesine İtalya’da ulaştı. Hammaddeyi Türkiye’ye getirerek üretim için çalışmalara başlayan Baycar, kısa süre sonra Evelin markasını kurdu. 2000 yılının başında İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde üretime başlayan Evelin, bugün 65 ülkeye ahşap görünümlü mutfak eşyaları satıyor. Beyhan Baycar, markanın kuruluşunu ve büyümesini ise şöyle anlattı:

“Hammaddeyi Türkiye’ye getirdikten kısa süre sonra üretime başladık. İlk ürünlerimizi iç piyasaya sattık. Sonra zincir markaların dikkatini çekmeyi başardık. Birçok market zincirine ürünlerimizi verdik. Daha sonra da mutfak eşyası satan markalar ile çalışmalara başladık. Üretime başladıktan bir yıl sonra ilk ihracatımızı yaptık. Sonra zamanla fuarlara katıldık ve yurtdışındaki zincir marketlerin dikkatini çektik. Bunlar arasında Amerika’daki en yaygın zincirlerden birisi olan Marshalls da var. Amerika’dan Japonya’ya, Vietnam’dan İtalya’ya, Libya’dan Fransa’ya kadar 65 ülkeye ürün satıyoruz.

MARSHALLS DA MÜŞTERİSİ

Bugün üretimimizin yüzde 90’ını ihraç ediyoruz. 325 farklı ürünümüz bulunuyor. Bu ürünler arasında çerezlikler, sunum tepsileri, salata seti, kaseler ve ekmeklikler en çok satan ürünlerin başında geliyor. Zincir marketler, mağazalar, oteller, kafeler ve restoranlar bizim en iyi müşterilerimiz. Talepler ülkelere göre farklılık gösteriyor. Biz bugün en çok Avrupa’ya ürün satıyoruz. Avrupalılar bizden daha çok çerezlik talebinde bulunuyor. Bugün Avrupa’da birçok kafede kullanılan çerezlikler bizim ürünlerimiz. Son dönemlerde Güney Kore’de de ürünlerimiz sıkça talep görüyor. Toplam ciromuz 6 milyon doları buldu. Önümüzdeki yıl bu rakamı arttırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

İNOVASYON YATIRIMI

Türkiye’de 36 yıldır mutfak eşyaları alanında faaliyet gösteriyoruz. Mutfak ihtiyaçlarına yönelik üretimimiz ile, her zaman öncü ve yenilikçi tasarımları sunmak için farklı çalışmalar yapıyoruz. Yüzde 100 ahşap görünümlü olan ürünlerin en önemli özelliği bakteri barındırmamalıdır. Herbiri kendi alanında uzmanlardan oluşan üretim ve tasarım ekibi ile çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İnovasyon ve Ar-Ge alanında çalışmalarımız da her geçen gün büyüyor. Bu alan bizim için çok önemli. Aslında sadece bizim için değil, Türkiye’deki her bir üretici için bu alanda faaliyet göstermek gerekiyor.

Bugün İkitelli’deki fabrikamızda toplam 60 kişiyi istihdam ediyoruz. Bu rakam önümüzdeki günlerde artacak. İhracatımız her geçen yıl büyüyor. Bu yüzden de insan kaynağımızı arttırmamız gerekiyor. Her ay birçok farklı ülkeye çıkarma yapıyoruz. Fuarlara katılıyoruz. Bunun bize çok ciddi faydaları oluyor. Hedef pazarlarımız arasında Uzakdoğu ve Latin Amerika bulunuyor.”

DERİDE HEDEF PAZAR GÜNEY KORE

TÜRK deri sektörü, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İDMİB) destekleri, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin çalışmalarıyla başta Rusya olmak üzere Ukrayna, Kazakistan, Bulgaristan, Yunanistan, Dubai, Moldova, Letonya, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ağırlıklı doğu bloğu ülkelerinden gelen binin üzerinde iş insanını Antalya’da ağırladı. İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, dünya ticaretinde yaşanan genel daralmaya rağmen yılın ilk çeyreğini 171 ülkeye gerçekleştirdikleri 582 milyon dolarlık ihracat ile kapattıklarına dikkat çekti. Şenocak, “Pazar çeşitliliğini artırma amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güney Kore ile serbest ticaret anlaşmasının sektörümüze pozitif katkılarını görüyoruz. Bizim için çok önemli bir pazar. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz ticari heyetler ve fuar faaliyetleri ile bu pazardan çok daha büyük bir pay alacağımıza inanıyoruz” dedi.

HAVZA OSB’YE 150 MİLYON LİRALIK TEMEL ATILDI

SAMSUN’un Havza ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösterecek 5 fabrika için temel atma töreni düzenlendi. Samsun Valisi Osman Kaymak, kentte 6 OSB bulunduğunu belirterek, “Samsun merkez OSB ve gıda OSB’de yer yok, bu iki yerde de yatırımcılar yer istiyor. Biz yatırımcıları Havza ve Kavak’a yönlendiriyoruz. Gıda OSB’de 20 dönümlük alan için 10’a yakın firmayla görüşmeler yaptık. Samsun’un konumu, 4 ulaşım yolunun da üzerinde bulunması, limanlarının olması bütün yatırımcılara cazip geliyor” dedi. Kaymak, Havza’daki OSB’ye ilişkin, “Biz 3 veya 5 yıl sonra OSB alanının 10 bin dönüme çıkarılması konusunda çalışacağız. 5 sanayici Havza’ya geldi ve kilidi kırdı, bu diğer yatırımcıların da önünü açacaktır” ifadesini kullandı.

HAVA KARGOYLA 1.5 AYDA YOĞUN TALEP



BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Lojistik AŞ tarafından 1.5 ay önce başlatılan hava kargo uygulaması, bölgede üretim yapan firmalardan ilgi görüyor. Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu ve Asya ülkelerine ürünlerin doğrudan ulaşmasını sağlayan Lojistik AŞ sayesinde ürünler kısa süre içinde hedef firmalara ulaştırılabiliyor. 60 tonluk geçici depolama alanına sahip şirket, firmalara ihraç ürünlerini ortalama 1.5 günde dünya pazarlarına ulaştırma imkanı sağlıyor. Açıklamada, Lojistik AŞ ile Fransa’ya yaklaşık 1 ton baklava göndererek ilk ihracatını yapan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Kaya’nın görüşlerine de yer verildi. Kaya, Yenişehir Havalimanı’ndan kargo ile ilk defa Fransa’nın başkenti Paris’e baklava satışı gerçekleştirdiklerini aktardı.

ÜCRETSİZ EĞİTİM ALIP KENDİ İŞİNİ KURUYORLAR



KADINLARIN ekonomik yaşama katılmaları için ücretsiz meslek edindirme kursları açan Buca Belediyesi, 6 ay gibi kısa bir sürede kadınların kendi işinin patronu olmalarını sağlıyor. Ücretsiz biçki dikiş kurslarına katılan kadınlar, kendi markalarını yaratıp sosyal medya hesaplarından pazarlayarak aylık 3000 TL’ye varan gelire ulaşıyor. Buca Belediyesi’nin Buca Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Çamlıkule Semt Evi’nde düzenlediği biçki-dikiş kursu Bucalı kadınların hem maddi hem de manevi sıkıntılarına çare oluyor. Hayatlarında ilk kez biçki dikiş yapan kadınlar haftada 3 günü ders alarak hayatlarında yeni kapılar aralıyor. 6 ay süren biçki dikiş ve 4 ay süren kalıp eğitimlerine katılan kadınlar boş zamanlarını meslek öğrenerek değerlendirirken Milli Eğitim Bakanlığı onaylı üç ayrı sertifika almaya da hak kazanıyor.