Avrupa'da konut piyasalarına ECB'den uyarı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAvrupa'da konut piyasalarına ECB'den uyarı
GeriEkonomi Avrupa'da konut piyasalarına ECB'den uyarı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
24.09.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Avrupa'da konut piyasalarına ECB'den uyarı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa'da konut piyasalarına ECB'den uyarı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bünyesindeki Sistemik Risk Kurulu (ESRB), Avrupa'da 11 ülkede konut fiyatlarının veya hane halkı borç seviyesinin kırılganlık oluşturduğu yönünde uyarıda bulundu.

Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB), Fransa ve Almanya dahil Avrupa'da kırılganlıklar taşıyan 11 ülkenin konut piyasasına ilişkin uyarıda bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bünyesindeki ESRB tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'da 11 ülkede konut fiyatlarının veya hane halkı borç seviyesinin kırılganlık oluşturduğu belirtildi.
Açıklamada, konut sektörünün, reel ekonominin kilit bir sektörü olduğu vurgulanarak, konutun hane halkının servet ve banka kredisinin büyük bölümünü temsil ettiği hatırlatıldı.

"UYARI" VE "HAREKETE GEÇME" ÇAĞRISI

ESRB; Belçika, Danimarka, Lüksemburg, Hollanda, Finlandiya ve İsveç hükümetlerine "riskleri gidermek için harekete geçme" çağrısı yaparken; Çekya, Almanya, Fransa, İzlanda ve Norveç hükümetlerine de "daha erken müdahalede bulunması" için uyarıda bulundu.

Uyarı ve harekete geçme çağrısı alan söz konusu ülkelerin çoğunda durumun, konut sektöründe kırılganlıkların hane halkının borçluluk düzeyi, mortgage kredilerin artması ve borç verme standartlarının yumuşaması ile alakalı olduğu belirtilen açıklamada, "Bazı ülkelerin konut fiyatlarının artması veya konut fiyatlarının aşırı değerlenmesiyle ilgili kırılganlıkları var." ifadesine yer verildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Ziyaret etmeniz gereken inanılmaz yerler! Listede Türkiye'den tahmin edemeyeceğiniz bir park var
İstanbul Havalimanı taksicilerine eğitim
Türk ortak akıbetini açıkladı
Bölgenin en büyüğü! Yüzde 70'i tamamlandı