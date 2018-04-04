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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.04.2018 - 12:49, Son Güncelleme:

Avrupa'da işsizlik şubatta azaldı

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Avrupa'da işsizlik şubatta azaldı

İşsizlik, bu yılın şubat ayında 19 üyeli Avro Bölgesi'nde yüzde 8,5 ve 28 üyeli AB'de de yüzde 7,1 seviyesine geriledi. AB'de genç işsizlik oranı yüzde 15,9 olarak kaydedildi.

İşsizlik, bu yılın şubat ayında Avro Bölgesi’nde yüzde 8,5’e ve Avrupa Birliği'nde de (AB) yüzde 7,1’e geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde ocak ayında yüzde 8,6 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, şubatta yüzde 8,5’e indi. Piyasa beklentileri doğrultusunda gelen şubat ayı işsizlik oranı, Aralık 2008’den bu yana görülen en düşük seviye oldu.  28 üyeli AB’de ise işsizlik yüzde 7,2’den yüzde 7,1’e geriledi. Böylece AB’de de işsizlik, Eylül 2008’den beri en düşük seviyeyi gördü.

AB'de işsiz sayısı şubatta 17 milyon 632 bin olurken, bu işsizlerin 13 milyon 916 bini Avro Bölgesi’nde yer aldı. Şubatta ocak ayına göre AB’de 201 bin, Avro Bölgesi’nde 141 bin azalan işsiz sayısı, 2017’nin şubat dönemine göre ise AB’de 1 milyon 968 bin, Avro Bölgesi’nde 1 milyon 436 bin düştü.
AB'de, şubat ayında verisi mevcut ülkeler arasında en düşük işsizlik yüzde 2,4 ile Çekya’da ölçüldü. Çekya’yı yüzde 3,5 ile Malta ve Almanya izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 20,8 ile Yunanistan (Aralık 2017 verisi) ve yüzde 16,1 ile İspanya’da kaydedildi.

İşsizlik, şubatta bir yıl öncesine kıyasla Estonya hariç tüm AB ülkelerinde geriledi. Diğer yandan veriler ayrıca, ABD'de ocak ayında yüzde 4,1 olan işsizlik oranının şubatta değişiklik göstermediğini ortaya koydu.

 

 AB'DE GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 15,9

25 yaş altı genç işsiz sayısı, AB'de şubatta 3 milyon 589 bin olurken, işsizlerin 2 milyon 520 bini Avro Bölgesi’nde yer aldı. Şubat 2017’ye göre genç işsiz sayısı, AB’de 314 bin ve Avro Bölgesi’nde 213 bin azaldı.

Genç işsizlik oranı, AB’de yüzde 15,9 ve Avro Bölgesi’nde yüzde 17,7 olarak ölçüldü. Şubatta en düşük genç işsizliğe sahip ülkeler yüzde 6,2 ile Almanya, yüzde 7,2 ile Hollanda ve yüzde 7,5 ile de Çekya olurken, en yüksek genç işsizlik yüzde 45 ile Yunanistan (Aralık 2017 verisi), yüzde 35,5 ile İspanya ve yüzde 32,8 ile İtalya’da kaydedildi.

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