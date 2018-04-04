Avrupa'da işsizlik şubatta azaldı

İşsizlik, bu yılın şubat ayında Avro Bölgesi’nde yüzde 8,5’e ve Avrupa Birliği'nde de (AB) yüzde 7,1’e geriledi.



Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde ocak ayında yüzde 8,6 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, şubatta yüzde 8,5’e indi. Piyasa beklentileri doğrultusunda gelen şubat ayı işsizlik oranı, Aralık 2008’den bu yana görülen en düşük seviye oldu. 28 üyeli AB’de ise işsizlik yüzde 7,2’den yüzde 7,1’e geriledi. Böylece AB’de de işsizlik, Eylül 2008’den beri en düşük seviyeyi gördü.

AB'de işsiz sayısı şubatta 17 milyon 632 bin olurken, bu işsizlerin 13 milyon 916 bini Avro Bölgesi’nde yer aldı. Şubatta ocak ayına göre AB’de 201 bin, Avro Bölgesi’nde 141 bin azalan işsiz sayısı, 2017’nin şubat dönemine göre ise AB’de 1 milyon 968 bin, Avro Bölgesi’nde 1 milyon 436 bin düştü.

AB'de, şubat ayında verisi mevcut ülkeler arasında en düşük işsizlik yüzde 2,4 ile Çekya’da ölçüldü. Çekya’yı yüzde 3,5 ile Malta ve Almanya izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 20,8 ile Yunanistan (Aralık 2017 verisi) ve yüzde 16,1 ile İspanya’da kaydedildi.

İşsizlik, şubatta bir yıl öncesine kıyasla Estonya hariç tüm AB ülkelerinde geriledi. Diğer yandan veriler ayrıca, ABD'de ocak ayında yüzde 4,1 olan işsizlik oranının şubatta değişiklik göstermediğini ortaya koydu.

AB'DE GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 15,9

25 yaş altı genç işsiz sayısı, AB'de şubatta 3 milyon 589 bin olurken, işsizlerin 2 milyon 520 bini Avro Bölgesi’nde yer aldı. Şubat 2017’ye göre genç işsiz sayısı, AB’de 314 bin ve Avro Bölgesi’nde 213 bin azaldı.

Genç işsizlik oranı, AB’de yüzde 15,9 ve Avro Bölgesi’nde yüzde 17,7 olarak ölçüldü. Şubatta en düşük genç işsizliğe sahip ülkeler yüzde 6,2 ile Almanya, yüzde 7,2 ile Hollanda ve yüzde 7,5 ile de Çekya olurken, en yüksek genç işsizlik yüzde 45 ile Yunanistan (Aralık 2017 verisi), yüzde 35,5 ile İspanya ve yüzde 32,8 ile İtalya’da kaydedildi.



