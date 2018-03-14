Avrupa’da fulleyecek

TÜRKİYE’de Sunpet markası ile birlikte 1500’ü aşkın istasyonu bulunan Opet, 2018’de hem Türkiye’deki ağına 77 yeni istasyon eklemeyi, hem de yurtdışına açılmayı hedefliyor. Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca, yurtdışında dağıtım şirketi arayışı içinde olduklarını belirterek, “Çok uzak yere gitmek istemiyoruz. Orta ve Doğu Avrupa diyebiliriz. Sıfırdan yatırım düşünmüyoruz. Şirket satın alma olacak. Ciddi olarak bakıyoruz. 2018 yılı içinde bir sürpriz olabilir” dedi. Bölgede yayılma hedeflerinin bulunduğunu dile getiren Ağca, tek bir ülkede kalma niyetinde olmadıklarını açıkladı.

Opet müşteri deneyimini geliştiren yaklaşımları ve yenilikçi hizmetleri nedeniyle ABD merkezli Frost&Sullivan piyasa araştırma ve danışmanlık şirketi tarafından “2017 Türkiye Akaryakıt Sektörü Uygulamalarında Mükemmellik – Müşteri Hizmetlerinde Liderlik Ödülü”ne layık bulundu. Opet’in davetiyle gittiğimiz Londra’da düzenlenen ödül töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağca, Türkiye’de de 112 tane dağıtım şirketinin bulunduğunu, bu kadar çok firmanın gereksiz olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’de şirket satın almayı düşünmediklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl Vitol’ün Petrol Ofisi’ni satın alması gibi yapılan işlemlere dikkat çeken Ağca, bu yılki beklentilerini “Ufak şirketler el değiştirebilir ama büyük anlamda çok beklediğimiz bir şey yok. Socar’ın rafinerisi devreye girecek, onlar bir dağıtım şirketi arayışında” sözleriyle aktardı. Opet’in planları sorulduğunda yurtdışına açılma planlarını anlatan Ağca, akaryakıt fiyatlarına yönelik ise “Yüksek fiyat tüketimi de etkiliyor. Zam hiçbir şekilde istediğimiz bir şey değil. Ben de isterim ki benzinin litresi 3-4 TL olsun” yorumunu yaptı.

MEGA PROJELER TÜKETİMİ ARTTIRDI

ÜÇÜNCÜ köprü, üçüncü havalimanı gibi büyük projelerdeki hafriyat araçlarıyla akaryakıt kullanımının ciddi oranda arttığını dile getiren Ağca, “Büyük projeler ciddi bir tüketim getirdi. 2017’de piyasa aslında beklenti üzerinde büyüdü. Çünkü ondan önceki 2 yıla baktığımızda da önce yüzde 14, sonra yüzde 9, 2017’de yüzde 8 civarında büyüme oldu. Yani üç yılda yüzde 30 gibi bir büyüme gözlemledik. 2018’de piyasanın yine bir yüzde 5 civarında büyümesini bekliyoruz. Hacimsel olarak yüzde 30 ciddi bir artış; nedenlerini biz de çok irdeliyoruz. Normal şartlarda ekonomik büyüme kadar beklersiniz ama son üç yılda bu trend değişti. Birkaç nedeni var: Birincisi aslında regülasyonlar. Piyasaya kaçak yakıtın girişi azaldı. Bu hakikaten hem devletin yaptığı bir takım uygulamalar, kontroller sebebiyle, hem de açıkçası bu Güneydoğu’daki durum nedeniyle oradan yakıt girişi azaldı. Diğeri de üçüncü köprü, üçüncü havalimanı gibi dev projelerde kullanılan yakıtların payı. Büyük projeler ciddi artış sağladı. Toplam satışın yüzde 75’i perakende gibi düşünürsek, kalanı toptan. Bu tip satışlar içinde belki yüzde 4’ü filan oradan kaynaklanıyor” dedi.

MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ

FROST & Sullivan tarafından yapılan açıklamaya göre, Opet’i 2017’de ödüle götüren çalışmalar ‘Teknoloji hizmetleri-Akıllı Dolum Sistemi ‘Çağrı Merkezi ve Bayi Uygulamaları ile ‘Sosyal Sorumluluk Çalışmaları – Temiz Tuvalet Kampanyası’ olarak belirtildi. Müşteriye sunulan hizmetlerin kalitesini ve müşteriye etkisini ölçümleyen kurum, Türkiye akaryakıt sektöründe yaptığı son analize dayanarak Opet’i ödüle layık gördü. Açıklamada “Opet tüketici ihtiyaçlarını gözeten katma değerli hizmetleriyle pazar payını arttırırken, teknolojik alt yapısıyla müşterileri için farklı hizmetler geliştiriyor” denildi.

İNGİLTERE’NİN EN BÜYÜĞÜ

LONDRA merkezli Opet International’ı da gezdik. Şehrin en işlek bölgelerinden Piccadilly Circus’ta yer alan şirketin Genel Müdürü Taner Köse, İngiltere’nin en büyük Türk firması olduklarını belirterek, “Yıllık 2 milyar dolar ile en büyük cirolu Türk şirketiyiz. Burası bir ticaret ofisi. Akaryakıtta Türkiye’de her 100 ton ithal edilen ürünün 28’ini biz getiriyoruz” dedi.