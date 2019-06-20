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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.06.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Avrupa'da en pahalı gıda ve alkolsüz içecek Norveç'te

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Avrupa'da en pahalı gıda ve alkolsüz içecek Norveç'te

Satınalma Gücü Paritesi 2018 yılı sonuçlarına göre, 37 ülke arasında gıda ve alkolsüz içecekler ana grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 163 ile Norveç, en düşük ülke ise 62 ile Kuzey Makedonya oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ilişkin Satınalma Gücü Paritesi (Gıda, İçecekler ve Tütün) verilerini açıkladı. 

Buna göre, karşılaştırmalarda 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı. 

Ülkeler itibarıyla karşılaştırıldığında, 37 ülke arasında gıda ve alkolsüz içecekler ana grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 163 ile Norveç, en düşük ülke ise 62 ile Kuzey Makedonya olarak tespit edildi. 

Türkiye'nin gıda ve alkolsüz içecekler ana grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi ise 70 oldu. Bu değer, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda, 28 AB ülkesi genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 70 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor. Türkiye, bu endeks değeriyle 37 ülke arasında 34. sırada yer aldı. 

Gıda ve alkolsüz içecekler alt grubunda yer alan sınıflar içerisinde Türkiye için en yüksek fiyat düzeyi endeksi 96 ile süt, peynir ve yumurtada, en düşük fiyat düzeyi endeksi 61 ile ekmek ve tahıllarda gerçekleşti. 

Türkiye'nin "tütün ürünleri" alt grubundaki fiyat düzeyi endeksi, 2018 sonuçlarına göre 35 olarak gerçekleşti. Bu değer, "tütün ürünleri" grubu için Türkiye'nin AB ortalamasından yüzde 65 daha ucuz olduğu anlamına geliyor. Diğer taraftan Türkiye'nin en yüksek fiyat düzeyi 163 ile "alkollü içecekler" alt grubunda gözlendi. 
Satınalma Gücü Paritesi, tanımlanmış mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanıyor. Böylece ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları gideriliyor ve uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabiliyor. 

Fiyat düzeyi endeksi de ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesi şeklinde niteleniyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade ediliyor. 

Söz konusu endeks, sadece gayrisafi yurt içi hasıla geneli için değil alt bileşenleri için de hesaplanıyor. Bu alt bileşenlerden birisini de "gıda, içecekler ve tütün" grubu oluşturuyor. Çalışmada ana gruplarla birlikte, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubuna ait ekmek ve tahıllar, et ve benzer sınıfların da Avrupa ülkeleri kapsamında yer alan 37 ülke için fiyat düzeyi endeksleri ve satınalma gücü paritesi değerlerinin elde edilmesi amaçlanıyor. 

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