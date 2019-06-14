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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
14.06.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Avrupa standardında Van'da üretiliyor! Çevre illere gönderiliyor

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Avrupa standardında Van'da üretiliyor! Çevre illere gönderiliyor

Van’ın sulama ihtiyacını sağlayan Sarımemet ve Zernek barajlarında ağ kafes sistemiyle yapılan alabalık üretimi, bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Dünyada ve ülkemizde tarımsal kaynakların giderek azalması, pek çok alanda olduğu gibi alabalık yetiştiriciliğinde de kaynakları uygun şekilde kullanmayı zorunlu kılıyor. Bu kapsamda Van ili mevcut alabalık tesis sayılarını ve üretim miktarlarını artırarak, bölgenin ihtiyacı olan alabalığı hem üretmeyi hem de diğer bölgelere pazarlamayı hedefliyor.

Avrupa standardında Vanda üretiliyor Çevre illere gönderiliyor
“BARAJ GÖLLERİNDE BİN 360 TON ÜRETİM YAPILDI”

Van’ın Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Çayı üzerinde, sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla1980-1988 yılları arasında inşa edilen 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zernek Baraj Gölü’nde 2013 yılında 240 tonla ağ kafeslerde ilk alabalık yetiştiriciliğine başlandı. 

Avrupa standardında Vanda üretiliyor Çevre illere gönderiliyor
2018 yılında Sarımemet ve Zernek barajlarında üretim yapan 8 adet tesis, 2 bin 208 tonluk toplam kapasiteyle bin 360 ton fiili üretim yaptı. Sarımemet ve Zernek barajlarında üretim yapan yetiştiricilere ise Tarım ve Orman Bakanlığı farklı kalemlerde bin 360 ton üretime karşılık bir milyon 18 bin 500 TL hibe desteği verdi.
Avrupa standardında Vanda üretiliyor Çevre illere gönderiliyor
“ŞU ANA KADAR 2 MİLYON TL DESTEK VERİLDİ”

İHA muhabirine konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van ilinin alabalık üretimi konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Ağ kafes sisteminin ilk olarak Zernek Baraj Gölü’nde kurulduğunu ifade eden İl Müdürü Görentaş, “Zernek Baraj Gölü’nde kurulan bu tesisimizin kapasitesi yaklaşık 300 tondur. Bu barajda 5 tane daha tesisimiz vardır. 

Avrupa standardında Vanda üretiliyor Çevre illere gönderiliyor
Buradaki toplam kapasitemiz ise bin 200 tondur. Zernek ve Sarımemet barajında kafes balıkçılığımızda 8 işletmemiz var. Bu iki barajımızın toplam kapasitesi 2 bin tona yakındır. Bu yıl saydığımız işletmelere yaklaşık bir milyon lira destek verdik. Toplam desteğimiz de 2 milyon TL civarındadır” dedi.
Avrupa standardında Vanda üretiliyor Çevre illere gönderiliyor
“BÖLGE İLLERİNE ALABALIK GÖNDERİYORUZ”

Zernek Baraj Gölü’nde ağ kafes sistemiyle yaklaşık 7 yıldır alabalık yetiştiren Nusrettin Görentaş ise, “Yaklaşık 7 yıldır burada faaliyet yürütüyoruz. İlk tesisi biz kurduk ve bizden sonra 4 tesis daha kuruldu. Burada günlük ağ temizliği ve yemleme yapmaktayız. Şu an bölge illerine alabalık gönderiyoruz. Yüksek kapasiteyle burada faaliyet yürütüyoruz. Havanın serin olması bizim faydamızadır. Bu yıl daha iyi bir üretim yapmayı hedefliyoruz. Sularımız şu an serin ve bu yüzden bu yıl güzel bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz” diye konuştu.

Avrupa standardında Vanda üretiliyor Çevre illere gönderiliyor
Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı 2018 yılı itibariyle hem ağ kafes sistemiyle hem de normal üretim yapan yetiştiricilere farklı kalemlerde 2 bin 510 ton üretim karşılığında yaklaşık 2 milyon TL hibe desteği verdi.

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