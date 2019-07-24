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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.07.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Avrupa otomotiv pazarı 6 ayda yüzde 1,9 daraldı

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Avrupa otomotiv pazarı 6 ayda yüzde 1,9 daraldı

Avrupa'da otomotiv satışları ilk yarıda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 9 milyon 829 bin 961 düzeyinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2019 Haziran ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı. 

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomotiv satışları bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 9 milyon 829 bin 961 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 10 milyon 22 bin 503 otomotiv satılmıştı. 

Bu dönemde otomotiv pazarında en fazla düşüş yüzde 37,8'le İzlanda'da, yüzde 27,4'le İsveç'te ve yüzde 12'yle de Finlandiya'da görüldü. Satışlarını en çok artıran pazarlar ise yüzde 37,9'la Litvanya, yüzde 17,2'yle Romanya, yüzde 7,2'yle Macaristan oldu.

HAZİRANDA SATIŞLAR YÜZDE 6,4 AZALDI

Avrupa otomotiv pazarı haziran ayında ise 2018'in aynı ayına göre yüzde 6,4 daralarak 1 milyon 754 bin 901 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın haziran ayında 1 milyon 875 bin 358 otomotiv satılmıştı. 

Otomotiv satışları Haziran 2019'da geçen yılın aynı ayına göre İsveç'te yüzde 54,5, İzlanda'da yüzde 48,5 ve Çekya'da yüzde 11,5 düştü. Bu dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar yüzde 32'yle Litvanya, yüzde 16,4'le İrlanda ve yüzde 13'le de Romanya şeklinde sıralandı. 

Türkiye, haziran ayı sonunda yüzde 45,2 azalışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 10. ülke oldu. 

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