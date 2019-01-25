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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.01.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Avrupa otomotiv pazarı 2018 yılında yüzde 0,4 arttı

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Avrupa otomotiv pazarı 2018 yılında yüzde 0,4 arttı

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2018 yılında yüzde 0,4 arttı ve 18 milyon 194 bin 404 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2018 Aralık ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesi raporunu açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2018 yılında yüzde 0,4 arttı ve 18 milyon 194 bin 404 adet seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılında 18 milyon 122 bin 209 adet satış gerçekleşti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 yılında en fazla düşüş yüzde 14,4 ile İzlanda’da, yüzde 6,1 ile İngiltere’de ve yüzde 5,6 ile İsveç’te yaşandı. 2018 yılında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 23,5, Romanya yüzde 21,0 ve Hırvatistan yüzde 16,6 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2018 Aralık ayında yüzde 8,0 azaldı ve 1 milyon 244 bin 112 adet seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılının aynı ayında toplam 1 milyon 351 bin 998 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Aralık ayında en fazla düşüş yüzde 43,7 ile İzlanda’da, yüzde 32,4 ile İsveç’te ve yüzde 25,0 ile Çek Cumhuriyeti’nde yaşandı. 2018 yılının aynı ayında satışlarını artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 17,7, Litvanya yüzde 17,4 ve Hollanda yüzde 12,7 oranlarıyla yer aldı.

2018 yılında Türkiye, yüzde 34,99 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ncı ülke konumunda yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 0,04 azaldı ve toplam 15 milyon 624 bin 486 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılında 15 milyon 630 bin 555 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 yılında geçen yıla göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 15,6 ile İzlanda’da, yüzde 6,8 ile İngiltere, İsveç ve Norveç’te görüldü. 2018 yılında, 2017 yılına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 25,4, Romanya yüzde 23,1 ve Hırvatistan yüzde 18,7 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Aralık ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 8,7 azaldı ve toplam 1 milyon 38 bin 984 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılında 1 milyon 138 bin 225 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yüzde 45,7 ile İzlanda’da, yüzde 34,2 ile İsveç’te ve yüzde 26,5 ile Çek Cumhuriyeti’nde görüldü. 2018 Aralık ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran pazarlar arasında Litvanya yüzde 24,8, Hırvatistan yüzde 16,1 ve Hollanda yüzde 15,3 oranlarıyla yer aldı.

2018 yılında Türkiye, yüzde 32,71 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8'inci oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2018 yılında yüzde 3,1 arttı ve 2 milyon 130 bin 263 adede yükseldi. 2017 yılında 2 milyon 65 bin 850 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 yılında en fazla düşüş yüzde 6,0 ile İtalya’da, yüzde 5,7 ile Danimarka’da ve yüzde 5,3 ile İzlanda’da yaşandı. 2018 yılında döneminde, 2017 yılına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Slovakya yüzde 20,4, Macaristan yüzde 14,0 ve Polonya yüzde 12,8 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2018 Aralık ayında yüzde 2,5 azaldı ve 174 bin 248 adede yükseldi. 2017 Aralık ayında 178 bin 775 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Aralık ayında en fazla düşüş yüzde 39,1 ile İzlanda’da, yüzde 37,1 ile Letonya’da ve yüzde 33,0 ile Estonya’da yaşandı. 2018 Aralık ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 33,2, Hırvatistan yüzde 30,5 ve Slovakya yüzde 21,2 oranlarıyla yer aldı.

2018 yılında Türkiye, yüzde 42,33 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6'ncı sırada yer aldı.

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