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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
17.07.2018 - 15:03, Son Güncelleme:

Avrupa otomobil pazarı yüzde 2,8 arttı

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Avrupa otomobil pazarı yüzde 2,8 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Avrupa otomobil pazarı 2018 Ocak-Haziran dönemine ait verileri açıkladı. Buna göre, otomobil pazarı 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 2,8 artarak 8 milyon 695 bin 785 adete ulaştı. 

OTOMOTİV Distribütörleri Derneği (ODD), Avrupa otomobil pazarı 2018 Ocak-Haziran dönemine ait verileri açıkladı. Buna göre, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Ocak-Haziran döneminde 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 2,8 arttı ve toplam 8 milyon 695 bin 785 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılı aynı döneminde 8 milyon 461 bin 963 adet satış gerçekleşmişti.

2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE SATIŞLARIN EN ÇOK ARTTIĞI ÜLKE ROMANYA OLDU

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 13,2 ile İzlanda’da, yüzde 6,3 ile İngiltere’de ve yüzde 4,5 ile İrlanda’da görüldü. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya yüzde 33,5, Macaristan yüzde 29,0 ve Litvanya yüzde 24,6 oranlarıyla yer aldı. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Haziran ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 5,1 arttı ve toplam 1 milyon 618 bin 985 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılında 1 milyon 540 bin 759 adet satış gerçekleşmişti.

TÜRKİYE, YÜZDE 9,82 AZALIŞ İLE AVRUPA OTOMOBİL SATIŞLARI SIRALAMASINDA 7’İNCİ OLDU

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yüzde 17,4 ile İzlanda’da, yüzde 10,6 ile İrlanda’da ve yüzde 7,3 ile İtalya’da görüldü. 2018 Haziran ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İsveç yüzde 72,9, Romanya yüzde 52,4, Macaristan yüzde 30,6 oranlarıyla yer aldı. 2018 Haziran ayı sonunda Türkiye, yüzde 9,82 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7’nci oldu.

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