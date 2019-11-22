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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.11.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Avrupa Merkez Bankası'ndan inovasyon ve yatırım çağrısı

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Avrupa Merkez Bankası'ndan inovasyon ve yatırım çağrısı

ECB Başkanı Christine Lagarde, "Avrupa'nın uzun vadede rekabet gücünü korumak için inovasyon ve yatırım yapması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'nın uzun vadede rekabet gücünü koruması için inovasyon ve yatırım yapması gerektiğini söyledi. Lagarde, ECB başkanı olmasının ardından ilk resmi konuşmasını Frankfurt'ta düzenlenen Avrupa Bankacılık Kongresi'nde gerçekleştirdi.

Ticari gerilimlerin ve jeopolitik belirsizliklerin dünya ticaretinde yavaşlamaya neden olduğuna dikkati çeken Lagarde, söz konusu belirsizliklerin beklenenden daha kalıcı olduğunu ve Avro Bölgesi ekonomisini etkilediğini anlattı.

Lagarde, Avro Bölgesi'nin bu yıl öngörülenden daha düşük büyüyeceğine işaret ederek, "Dış talepten iç talebe, yatırımdan tüketime, imalattan hizmete kadar özellikle gelişmekte olan piyasaların yönlendirdiği küresel bir değişim görüyoruz." dedi.

Yeni teknolojilerin geleneksel tedarik zincirlerini ve iş ortamını değiştirdiğini anımsatan Lagarde, bu durumun dünya ticaretini yeniden düzenlediğini ve özellikle Avro Bölgesi'nin ihracatını etkilediğini dile getirdi.

Lagarde, ticarette alışılmış olan yüksek büyüme oranlarının artık beklenmemesi gerektiğine işaret ederek, "Avrupa'nın bu sınamalar karşısında uzun vadede rekabet gücünü korumak için inovasyon ve yatırım yapması gerekiyor." diye konuştu.

Avro Bölgesi'nde gerçekleştirilen kamu yatırımlarının finansal kriz öncesi seviyelerin altında seyrettiğini hatırlatan Lagarde, kamu yatırımlarının
yeterli seviyelere çıkarılmasının faydalı olacağını söyledi. 

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